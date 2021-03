Neue Kurzfilme der Wiener Wasserschule online

Weil die Corona-Pandemie derzeit keine schulfremden Veranstaltungen zulässt, kommt die Wiener Wasserschule künftig mit neuen Kurzfilmen zu den Schülern in die Klassen.

"Die Wiener Wasserschule leistet einen wichtigen Beitrag für die Klima- und Umweltbildung in Wien. Schülerinnen und Schüler können sich spielerisch mit dem Lebensmittel Nr. 1 auseinandersetzen und erfahren alles über den Kreislauf des Wiener Wassers - von seiner Herkunft in den Alpen bis zur Verteilung in Wien. Die neuen Kurzfilme vermitteln, wie wichtig es ist unser Wasser zu schützen, und fördern gleichzeitig das Wasser trinken", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kurzfilme erklären das Besondere am Wiener Trinkwasser

Die Kurzfilme der Wiener Wasserschule mit Lehrer Christian und der angehenden Wasserexpertin Hedda geben Einblick in die Herkunft des Wiener Wassers in den Quellschutzgebieten der niederösterreichischen und steirischen Nordalpen. Sie zeigen, wie die Wasserfilterung in den Bergen sowie die Wasserverteilung in Wien funktioniert, und was das Besondere am Wiener Trinkwasser ist. Und sie laden dazu ein, Experimente auszuprobieren.