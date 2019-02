Neue Infos zum "Breaking Bad"-Spielfilm durchgesickert

Schauspieler Aaron Paul wird als Jesse Pinkman für die Spielfilm-Fortsetzung der TV-Erfolgsserie "Breaking Bad" auf den Bildschirm zurückkehren.

Es gibt neue Details zum “Breaking Bad”-Sequel. Laut “The Hollywood Reporter” kehrt Aaron Paul für die Fortsetzung der Erfolgs-TV-Serie in seiner Rolle als Jesse Pinkman zurück. Auch zur Handlung sickerten nun bereits einige Infos durch: So soll es um die Flucht eines entführten Mannes gehen, der auf der Suche nach Freiheit ist.

Bryan Cranston, der in der Serie Walter White spielte, bestätigte in einem Interview, dass der Film bereits in Produktion sei. Netflix soll über die ersten Durchführungsrechte für das Projekt verfügen, nach Abschluss der Dreharbeiten soll der Streifen, der übrigens vom Serienschöpfer Vince Gilligan höchstpersönlich geschrieben wird, auf dem amerikanischen Sender “AMC” ausgestrahlt werden.

(Red)