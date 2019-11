Neue Info-Broschüre für die kleinsten Wienerinnen und Wiener

Mit einem Kind ist jeder Tag ein Abenteuer und Eltern sind mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Eine neue kinderinfo-Broschüre versorgt Familien mit Babys und Kleinkindern (von 0 bis 3 Jahre) mit jeder Menge nützlicher Service-Tipps.

Die Fragen, die sich Jungfamilien in Wien stellen, sind vielseitig: Wie finde ich Kontakt zu anderen Eltern? Welche Spielgruppe ist die passende für uns? Wo können wir Tiere beobachten? Gut zu wissen, dass es in Wien für Familien in allen Lebenslagen vielfältige Möglichkeiten und Unterstützungsangebote gibt. Eine neue kostenlose kinderinfo-Broschüre zeigt diese auf.