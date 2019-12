Neue Gesetze und Regelungen: Das ändert sich in Österreich 2020

Mehr Pflegegeld, Herbstferien, Lohnerhöhungen und das Plastiksackerlverbot: Im neuen Jahr treten in Österreich zahlreiche Gesetzesänderungen und Neuerungen in Kraft. Hier ein grober Überblick.

Lohnerhöhungen und Steuerentlastung

Familienbonus und Kassenreform

Wer den Familienbonus nicht schon im Vorfeld beantragt hat, bekommt ihn 2020 erstmals über die Steuererklärung rückerstattet. Steuerlich interessant ist, dass die Berücksichtigung des CO2-Ausstoßes bei der Normverbrauchsabgabe Autos mit hohem Treibstoffverbrauch teurer macht. Quasi im Gegenzug gibt es erstmals die Möglichkeit für steuerfreie Dienstfahrräder für Mitarbeiter. Abgewickelt wird all das in neu strukturierten Finanzämtern, die zu Jahresmitte zum "Finanzamt Österreich" zusammengelegt werden.

Im Bereich der Gesundheit werden 7,2 Mio. Menschen von den Gebietskrankenkassen in die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) transferiert. E-Cards werden nur noch mit Foto ausgegeben, und der elektronische Impfpass wird in Wien, Niederösterreich und der Steiermark ausprobiert. Das Pflegegeld wird ab nun reglemäßig erhöht - nämlich jährlich (angepasst an die Pensionen) und in allen sieben Stufen.