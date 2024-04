"Neue Gaumenfreude": DerMann nun mit "Schwedenbomben-Schneck"

In den DerMann-Filialen gibt es ab jetzt den "Schwedenbomben-Schneck", wie am Montag mitgeteilt wurde.

In einer einzigartigen Kollaboration hätten sich die Wiener Traditionsbäckerei DerMann und der renommierte Hersteller der beliebten Schwedenbomben Niemetz zusammengetan, um allen Plunder-LiebhaberInnen eine neue Gaumenfreude zu präsentieren, hieß es in einer Mitteilung. "Schwedenbomben haben in Österreich, besonders in Wien, einen Kultstatus – für uns als Wiener Traditionsbäckerei lag eine Zusammenarbeit somit nahe. Es macht uns sehr stolz, dass unser Sortiment ab sofort um ein neues Produkt-Highlight, den Schwedenbomben-Schneck, erweitern", wurde Bäckermeister Michael Mann zitiert.