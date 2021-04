Neue Förderungen für Outdoor-Kulturprojekte

Das Kulturministerium hat eine neue Förderschiene für Outdoor-Kulturprojekte eingerichtet.

Neue Kulturförderschiene "Frischluft"

Das Programm richtet sich an Kunst- und Kultureinrichtungen aller Sparten mit Sitz in Österreich, wobei in der Aussendung besonders die Freie Szene hervorgehoben wurde. "Wir wissen nicht, wann der Veranstaltungsbetrieb in Österreich wieder starten kann", so Mayer. "Wir wissen aber, dass zumindest zu Beginn im Außenbereich mehr möglich sein wird als innen." Daher wolle man gezielt Aktivitäten im Freien unterstützen.