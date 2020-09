Neue Familien-Jahreskarte des KHM ab sofort erhältlich

Ab sofort bietet der KHM-Museumsverband eine Familien-Jahreskarte an. Zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 19 Jahren erhalten diese um 79 Euro.

KHM-Familien-Jahreskarte ab sofort erhältlich



Besonderes Programm in den Wiener Herbstferien

Am 31. Oktober bietet das Weltmuseum Wien einen Comic-Workshop an. Im Kunsthistorischen Museum können Familien am 1. November an der Highlightführung "Auweh, Cäsar! Pleiten, Pech und Pannen in der Antike" in der Antikensammlung und Ägyptisch-Orientalischen Sammlung teilnehmen. Für alle, die die Herbstferien in Tirol verbringen, bietet das Schloss Ambras in Innsbruck am 24. Oktober die Führung "Harry Potter und die Kammern von Ambras" an, und "Echt Tierisch" wird es auf Ambras am 31. Oktober.