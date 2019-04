Neue E-Ladestationen auf Autobahnen vorgesehen

Fünf neue E-Ladestationen sollen noch in diesem Jahr bei diversen Raststationen auf Österreichs Autobahnen installiert werden.

Vorgesehen sind die neuen Anlagen bei den Raststationen Wörthersee an der A2 Südautobahn, Voralpenkreuz an der A9 Pyhrnautobahn, Aistersheim an der A8 Innkreis-Autobahn, Europabrücke an der A13 Brenner-Autobahn und Golling Ost an der A10 Tauern Autobahn.