Neue Chats zu Pilnaceks Schritten gegen WKStA

Neu aufgetauchte Chats verdichten die Hinweise, dass der inzwischen suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Johann Fuchs die WKStA zum Ibiza-Video nicht ermitteln lassen wollten.

Das berichteten ZiB2 und "profil" am Donnerstag. Die Kommunikation stammt aus Akten der Staatsanwaltschaft Innsbruck, die an den Ibiza-Untersuchungsausschuss übermittelt wurden.

Ermittler zum Ibiza-Video sollten offenbar nicht tätig werden

An jenem Abend, dem 17. Mai 2019, zitierte der "Kurier" Pilnacek mit den Worten: "Die Oberstaatsanwaltschaft wurde bereits mit der Prüfung beauftragt." In einer bisher nicht bekannten Nachricht an Fuchs begründete er dies. "Ich habe nur gesagt, die Prüfung obliegt Euch, um zu verhindern, dass die WKStA von sich aus tätig wird, was ja gedroht hat." Und: "Unterstütze mich bitte; HBM (der damalige ÖVP-Justizminister Josef Moser, Anm.) ist schon wieder fuchsteufelswild, dass ich das gesagt habe;".