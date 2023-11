Neue Broschüre informiert über bewährte Hausmittel

Tee, Wickel zur Fiebersenkung und Inhalationen sind bewährte Hausmittel bei leichten Beschwerden. Ihre Wirkung hängt jedoch von gezielter Anwendung und richtiger Dosierung ab.

Richtiger Hausmittel-Einsatz kann auch Gesundheitssystem entlasten

Die Informationsbroschüre "Hausmittel für jeden" stellt nützliche Ratschläge und Ideen zur Verfügung und kann auch als Download abgerufen werden. Zusätzlich werden begleitende Webinare angeboten, in denen die Anwendung ausgewählter Hausmittel detailliert erläutert wird. Laut internationaler Forschung besteht in Österreich ein Bedarf an Maßnahmen im Bereich der Gesundheitskompetenz. "Eine gut informierte und kompetente Bevölkerung ist besser in der Lage, präventive Maßnahmen zu ergreifen, Gesundheitsrisiken zu minimieren und fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit und medizinische Behandlungen zu treffen." Neben der Verbesserung der individuellen Gesundheit könnte sich dadurch "auch die Belastung des Gesundheitssystems reduzieren".