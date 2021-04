Neue Broschüre für Ausflüge in den Wiener Stadtdschungel

Mit der neuen Ausgabe des Wiener Gstettn-Führers können die Wildnisflächen der Stadt erkundet werden. Die Broschüre steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Ob Baulücken, Brachen, ehemalige Schotterabbaugebiete und verwilderte Gärten: "Viele wilde Grünflächen sind ein Rückzugsort für Pflanzen und Tiere. Gerade in diesen Tagen bietet sich die Möglichkeit, bei Spaziergängen neues Grün vor der Haustür zu entdecken", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Wiener Umweltanwaltschaft hat in der Broschüre "Am Anfang war die Gstettn" jede Menge Wildnisflächen in Wien zusammengetragen und gerade erst aktualisiert: Vom Rendezvousberg, über die Stadtwildnis Grellgasse bis zum Stadtdschungel Holubstraße spannt sich der Bogen der versteckten grünen Wildnis in Wien.