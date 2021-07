Neue Betrugs-SMS im Umlauf: Verpasste Sprachnachricht wird vorgetäuscht

Das Innenministerium warnt derzeit vor Betrugs-SMS. In den SMS wird Empfängern eine verpasste Sprachnachricht vorgetäuscht, die abgerufen werden kann, indem einem Link gefolgt und eine App installiert wird.

Die Täter haben dann Zugriff auf SMS, Bank- und Kreditkartendaten. Zur Bekämpfung der aktuellen Welle an Cyberkriminalität wird nun die Zahl an Ermittlern erhöht, kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.