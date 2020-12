Neue Beschlüsse zu Oberstufe und Matura

Der Nationalrat präsentierte heute neue Beschlüsse zu Oberstufe und Matrura. E-Learning geht dabei in den Regelbetrieb und die neue Oberstufe wird erneut geändert.

Eine Reihe von Bildungsmaterien hat am Freitag den Nationalrat passiert. Dazu zählten neue Regeln für die Neue Oberstufe sowie die Überführung von Schulversuchen im Bereich E-Learning in das Regelschulwesen. Auch die Einbeziehung der Jahresleistung in die Matura-Note wurde dauerhaft gesetzlich verankert.

Neue Oberstufe wird geändert

Die Neue Oberstufe an den Schulen wurde wieder einmal geändert, noch bevor sie vollständig in Kraft getreten ist. Die neuen Regelungen zum Aufsteigen in der umbenannten "Semestrierten Oberstufe" sehen vor, dass ein Schüler mit einem "Nicht genügend" oder einer Nichtbeurteilung im Semesterzeugnis in einem Fach, das auch in einer höheren Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist, jedenfalls aufsteigen darf. Bisher galt das auch bei zwei Fünfern.