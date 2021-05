Neue Bahnverbindung geplant: Von Wien nach Berlin in vier Stunden

Eine neue Bahnverbindung zwischen Wien, Prag und Berlin soll die drei Hauptstädte enger aneinanderrücken und die Reise stark beschleunigen: Künftig ist eine Fahrtzeit von Wien nach Berlin von vier Stunden geplant.

Verbindung soll Mitte der 2030er-Jahre fertiggestellt werden

Ausbau der Nordbahn für neue Verbindung notwendig

In Österreich ist für die neue Verbindung der Ausbau der Nordbahn notwendig. Das gesamte Projekt heißt "Via Vindobona" - obwohl auf Österreich nur ein kleiner Teil der Strecke entfällt. Von Wien aus über Brno soll in zwei Stunden Prag erreicht werden können, in rund drei Stunden Dresden, und in vier Stunden und fünf Minuten ist die Ankunft in Berlin geplant. Ein etwas langsamerer Zug mit mehr Stationen soll von Wien aus in vier Stunden 45 Minuten in Berlin ankommen. Derzeit muss man für eine Zugreise Wien-Berlin fast neun Stunden einplanen. Luftlinie ist die Strecke zwischen Wien und Berlin 524 Kilometer lang.