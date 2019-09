Neue Ausbildung für Volksschulen: Rund 1.300 Absolventen

2015/16 wurde die Lehrerausbildung umgestellt. Nun bekommen die ersten Absolventen des Bachelorstudiums ihre Abschlüsse verliehen.

Umstellung: Ausbildungsphase dauert doppelt so lange

Seit der Umstellung auf die "PädagogInnenbildung Neu" 2015/16 stehen angehende Volksschullehrer nicht mehr nach drei Jahren Bachelorstudium in der Klasse. Die Grundausbildung an den PH dauert nun vier Jahre. Für eine Fixanstellung muss außerdem das 2019/20 erstmals angebotene Masterstudium (ein Jahr bzw. an manchen PH bei Schwerpunkten wie Inklusion 1,5 Jahre) draufgesetzt werden, dazu kommt noch ein Jahr Berufseinführung an der Seite eines erfahrenen Lehrers ("Induktionsphase"). Die Ausbildungsphase dauert damit etwa doppelt so lange.