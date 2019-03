Neubenennung: Zeichen- und Werklehrer suchen Namen für ihre Fächer

"Bildnerische Erziehung" und "Technisches und Textiles Werken" sollen neue Namen bekommen. Diese sollen zeitgemäß, visionär und aussagekräftig sein.

Der Berufsverband Österreichischer Kunst- und WerkerzieherInnen (BÖKWE) sucht einen Namen für die “längst fällige Neubenennung der Fächer Bildnerische Erziehung bzw. Technisches und Textiles Werken” an den Schulen. Dazu hat die Vereinigung zu einer breit angelegten Diskussion eingeladen.

Neue Namen: Visionär, zeitgemäß und aussagekräftig

Anlass für die gewünschten Neubenennungen ist die anstehende Überarbeitung der Lehrpläne.”Die Fachbezeichnungen sollen zeitgemäß, aber auch visionär und aussagekräftig das auf den Punkt bringen, was unser Fachverständnis möglichst umfassend repräsentiert”, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.