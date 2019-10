Neu: Ultraschall in allen ÖAMTC-Notarzthubschraubern

Ab sofort fliegen in allen 17 Notarzthubschraubern des ÖAMTC Ultraschall-Geräte mit.

Die 17 ÖAMTC-Notarzthubschrauber haben nun Ultraschallgeräte an Bord. Im Sommer wurde mit der Umrüstung begonnen, nun sind alle Helikopter an den 17 Ganzjahresstützpunkten damit ausgestattet. Die Ultraschalltechnologie ermöglicht den Rettungsteams unter anderem das Erkennen von lebensbedrohlichen Verletzungen wie Blutungen in Brust- und Bauchraum.

"So gewinnen unsere Crews wertvolle Zeit, die lebensrettend sein kann", sagte Wolfgang Voelckel, ärztlicher Leiter der ÖAMTC-Flugrettung. Die robusten Ultraschall-Geräte liefern den ÖAMTC-Notärzten aber nicht nur Informationen zu inneren Verletzungen. Darüber hinaus können auch die Funktion von Herzklappen und Herzmuskel analysiert, Blutflüsse in Arterien und Venen beurteilt, sowie operative Eingriffe unterstützt werden. "Durch die Sonografie können wir bereits am Notfallort notwendige erste Behandlungsschritte einleiten", erläuterte Voelckel. "Sie unterstützt uns auch bei der Entscheidungsfindung, welche Klinik am besten für den Patienten geeignet ist." Zudem ist das Gerät so klein und handlich, dass Notfallpatienten auch an schwer zugänglichen Orten ohne zeitliche Verzögerung untersucht werden können.