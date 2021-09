Neu: ÖAMTC-App mit genialer Funktion für Öffi-Pendler

Der "ÖAMTC Traffic Alert", der Verkehrsinfo-Benachrichtigungsdienst des Clubs, bietet neue Funktionen und steht ab sofort nicht nur für Auto-Routen, sondern auch für Öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung.

Die täglichen Wege - wie etwa jener zu und von der Arbeitsstätte – können ab sofort auch auf Verspätungen, Störungen, Zugausfälle, etc. geprüft werden. Bereits vor Fahrtantritt wird der Nutzer wahlweise mittels Push-Nachricht in der ÖAMTC-App, per SMS oder E-Mail informiert. Der Zeitpunkt, wann die persönliche Route auf Behinderungen geprüft werden soll, wird vom User festgestellt und kann für einzelne Tage oder alle Wochen-Tage mit einem Klick aktiviert werden.