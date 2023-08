Neu: Mit sprachportal.at gratis Deutsch lernen

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet für Zuwanderer ab sofort ein neues kostenloses Angebot zum Deutschlernen.

Am "ÖIF Sprachportal" (sprachportal.at) finden sich mehr als 5.000 Übungen, mehr als 500 audiovisuelle Features und laufend Live-Online-Kurse und berufsspezifische Kurse, so der Fonds am Mittwoch in einer Aussendung.