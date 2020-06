Neu in Wien: Sabine-Oberhauser-Straße und Karl-Hodina-Park

Im letzten Kulturausschuss vor dem Sommer wurden für Wien gleich mehrere neue Straßennamen beschlossen.

Darunter für die ehemalige Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser, Jazz- und Bluesmusiker Hansi Dujmic, Wienerliedsänger Karl Hodina und Elisabeth-Ben David-Hindler, Initiatorin der Steine der Erinnerung in Wien, wie Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in einer Aussendung mitteilte.

"Mit der Benennung von Verkehrsflächen werden herausragende Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft offiziell gewürdigt, sichtbar gemacht und damit ins Bewusstsein gerufen", so Kaup-Hasler.

Neue Straßennamen für Sabine Oberhauser und Hansi Dujmic

Sabine-Oberhauser-Straße in Aspern, Donaustadt

Sabine Oberhauser war Ärztin, Gewerkschaftsfunktionärin, Politikerin und zuletzt Bundesministerin für Gesundheit und Frauen. Sie wird in der Seestadt Aspern offiziell mit der Sabine-Oberhauser-Straße gewürdigt. Sabine Oberhauser ist immer offen mit ihrer Krebserkrankung umgegangen, an deren Folgen sie am 23. Februar 2017 starb