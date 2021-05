Neu im Wiener Haus des Meeres: Ostafrikanische Kronen-Tokos

Im Haus des Meeres in Wien gibt es zwei neue Tiere zu bestaunen: Es handelt sich um ostafrikanische Kronen-Tokos, die zur Familie der Hornvögel gehören und schrille Pfifflaute ausstoßen.

Das Haus des Meeres erhielt das Kronen-Toko-Pärchen im Zuge eines Austauschprogramms mit dem Tiergarten Wels, der dafür ein Weibchen des östlichen Gelbschnabel-Tokos erhielt. "Auf sie wartete in Wels bereits ein männlicher Partner - Zoos quasi als Hochzeitsplaner im Wonnemonat Mai", scherzten Direktor Michael Mitic und Kurator Michael Köck am Mittwoch in einer Aussendung. Zu finden sind die neuen Bewohner im Tropenhaus des Aquarienzoos.