Neu-Eröffnung: Xiaomi Store in der SCS lockt mit Hammer-Preisen

Ab 9:00 Uhr sind am 6. November im Xiaomi Store in der SCS zahlreiche Produkte um bis zu 61 Prozent reduziert – den ganzen Samstag, solange der Vorrat reicht.

Der Xiaomi Store in der Shopping City Süd (SCS) wird am Samstag 6. November nach einer Umbauphase seinen Kunden im Rahmen dieses Aktiontages ausgewählte Produkte um bis zu minus 61 Prozent anbieten.

Smartphones um bis zu 61 Prozent reduziert

So gibt es zum Beispiel das Mi 11 5G um 61 Prozent reduziert schon um 333 Euro. Oder um minus 50 Prozent können Kunden das neue Flagschiff Xiaomi 11T am 6. November zum reduzierten Preis von 274,95 Euro erstehen und der brandneue Mi Electric Scooter 3 ist so auch um reduzierte 249,99 Euro zu bekommen.