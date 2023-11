Neu bei der Badner Bahn: Nachtverkehr am Wochenende und vor Feiertagen

Nachtverkehr und verbesserte Fahrzeiten: Ab dem 10. Dezember ist die Badner Bahn an Wochenenden und vor Feiertagen durchgehend vom Wiener Karlsplatz bis Wiener Neudorf im 30-Minuten-Takt unterwegs.

