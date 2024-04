Neu auf Netflix, Amazon Prime Video & Co.: Die Starts von 8. bis 21. April

Von 8. bis 21. April warten wieder viele neue Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Disney+ & Co. auf euch, darunter der zweite Teil von Zack Snyders Sci-Fi-Bombast "Rebel Moon" oder die Gamingreihe "Fallout" als Serie.

Film- und Serienfans aufgepasst: Das sind die Film- und Serienstarts von 8. bis 21. April 2024 auf Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Sky und Disney+.

NETFLIX

ANTHRACITE (Serienstart: 10. April)

Es kam aus dem Eis: Nachdem der Massenselbstmord einer Sekte ein französisches Dorf in den Alpen in Schock versetzte, wird 30 Jahre später erneut eine Frau nach einem rätselhaften Ritual ermordet. Ihre Leiche wurde in einem zugefrorenen Bergsee entdeckt. Schnell wird dafür ein junger Straftäter, der ein neues Leben beginnen will, als möglicher Täter identifiziert. Doch nicht alle glauben an diese sehr einfache Lösung und erkennen Gemeinsamkeiten zwischen den Jahrzehnte auseinander liegenden Vorfällen. Die französische Miniserie "Anthracite" setzt auf klassische Mysteryelemente, inklusive einer verschwiegenen Dorfgemeinschaft, dunklen Familiengeheimnissen und düsteren Figuren mit Tierschädeln.

DIE ENTFÜHRUNG DES FLUGES 601 (Serienstart: 10. April)

Das wird keine entspannte Reise: Zwei vermeintliche Revolutionäre entführen ein kolumbianische Flugzeug und fordern von der Regierung neben einem hohen Lösegeld auch die Freilassung von 50 politischen Geiseln. Während die Einsatzkräfte am Boden alles daran setzen, die Verhandlungen gut über die Bühne zu bringen, zwingen die Geiselnehmer die Piloten, die Maschine quer über Lateinamerika zu fliegen. Unterdessen versuchen die Besatzungsmitglieder sowie einige nicht komplett verängstigte Passagiere, den Verbrechern das Handwerk zu legen. Die sechsteilige Miniserie beruht auf wahren Begebenheiten.

RENTIERBABY (Serienstart: 11. April)

Eigentlich möchte Donny nur ein ruhiges Leben führen. Der Barkeeper versucht sich mehr schlecht als recht als Comedian, doch führt eine zufällige Begegnung eines Tages dazu, dass er seine eigene Stalkerin erhält. Martha kann einfach nicht loslassen von dem unscheinbaren Typen, den sie nicht nur in seinem Pub regelmäßig besucht, sondern auch mit E-Mails terrorisiert. Seine Wohnung, seine Auftritte, nichts scheint vor Martha sicher, zu der Donny zusehends eine sehr eigenartige Beziehung entwickelt, wie auch seine Partnerin erkennt ... Komiker Richard Gadd hat in "Rentierbaby" eigene Erfahrungen verarbeitet.

DAS LEUCHTEN DER RENTIERE (Filmstart: 12. April)

Das Volk der Samen sieht sich in Schweden zusehends mit Fremdenhass und Ausgrenzung konfrontiert. Als weiterhin Rentiere als Warnung an sie getötet werden, nimmt eine junge Frau in ihrer Gemeinde den Kampf auf und spricht mit der Presse über die Vorfälle, die sich bereits Jahre ziehen. Sie will nicht länger hinnehmen, dass ihre Existenz in Frage gestellt wird. Die Verfilmung von Ann-Helén Laestadius' Buch "Das Leuchten der Rentiere" zeichnet die Konfrontationslinien zwischen Tradition und Moderne eindrucksvoll nach.

REBEL MOON - TEIL 2: DIE NARBENMACHERIN (Filmstart: 19. April)

Den großteils vernichtenden Kritiken zum Trotz serviert Netflix nun den zweiten Teil von Zack Snyders Sci-Fi-Bombast "Rebel Moon": In "Die Narbenmacherin" setzt die rebellische Kora (Sofia Boutella) ihren Kampf gegen die imperialistische Mutterwelt fort, um ihre neue Heimat Veldt zu verteidigen. Alles deutet auf eine finale Auseinandersetzung hin, wobei in guter alter Filmtradition am Vorabend der großen Schlacht erst die Probleme mit der eigenen Vergangenheit aus dem Weg geräumt werden müssen, was so manchen Zusammenhang erst verständlich macht. Snyder-Fans dürfen sich wohl wieder auf einen Augenschmaus freuen, selbst wenn die Geschichte weiter leiden sollte.

DISNEY+

THE GREATEST HITS (Filmstart: 12. April)

Musik kann eine ganz magische Wirkung haben. In dem romantischen Drama "The Greatest Hits" wird dieser Effekt auf die Spitze getrieben: Harriet kann nämlich beim Hören bestimmter Songs in die Vergangenheit reisen und Momente wiedererleben, bevor ihr Freund ums Leben kam. Natürlich stellt sich dabei die Frage, ob sie den für seinen Tod verantwortlichen Unfall verhindern könnte. Andererseits erweckt eine neue Bekanntschaft in der Gegenwart ihr Interesse und hat dabei die Kraft, sie von ihrer Fixierung auf bereits Vergangenes zu befreien.

SKY

THE SYMPATHIZER (Serienstart: 15. April)

Spionagethriller, Gesellschaftssatire, Culture-Clash-Komödie: Die sieben Folgen der Miniserie "The Sympathizer" bewegen sich in vielen Bereichen. Die Verfilmung von Viet Thanh Nguyens mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman rückt einen jungen Spion in den Fokus, der sich in den letzten Tagen des Vietnam-Kriegs in den USA ein neues Leben aufbauen will - und dabei zwischen die Fronten gerät. Denn sowohl für den Kommunismus als auch die US-Amerikaner soll er Informationen zusammentragen. Der frisch gebackene Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. darf hier gleich mehrere, ziemlich aberwitzige Nebenrollen ausfüllen.

AMAZON PRIME VIDEO

FALLOUT (Serienstart: 11. April)

Diese Welt ist wirklich anders: Ein Atomkrieg hat im Jahr 2077 die USA vollkommen zerstört, nur wenige Glückliche konnten sich in die begehrten Atombunker retten. Gut 200 Jahre später hat die junge Frau Lucy genug vom Leben unter der Erde und macht sich auf, die verstrahlte Oberfläche zu erkunden. Allerdings hat sie nicht mit den Dingen gerechnet, die sie dort entdeckt: Mutierte Lebewesen finden sich dort ebenso wie gefährliche Verbrecher und schräge Typen, die einzig und allein ihr Überleben sichern wollen. Das Team hinter "Westworld" und "The Boys" bringt die erfolgreiche Gamingreihe "Fallout" nun als Serie auf die Bildschirme, die dem ersten Eindruck nach ziemlich bildgewaltig, aber auch blutig werden dürfte.

BOAT STORY (Serienstart: 18. April - auf FREEVEE)

Wer nichts mehr zu verlieren hat, schert sich auch um ein paar Gangster nicht: Janet und Samuel haben alles verloren, was ihnen lieb und wichtig war. Wie es der Zufall will, stolpern die beiden Fremden aber über ein Schiffswrack voller Kokain - und ergreifen die Gelegenheit beim Schopf. Wer kann schließlich nicht ein paar Millionen brauchen, die das Zeug wert ist? Allerdings haben die eigentlichen Besitzer ebenso etwas dagegen einzuwenden wie die Polizei, die dem riesigen Fund auf den Spuren war. Diese "Boat Story" ist so schwarzhumorig, wie es nur britische Produktionen hinbekommen.

APPLE TV+

FRANKLIN (Serienstart: 12. April)

Hollywood-Star Michael Douglas schlüpft für eine neue Serie in historische Gewänder: In "Franklin" mimt er den Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin, der im Dezember 1776 von seinem Land auf geheime Mission nach Frankreich geschickt wird. Dort soll er in der Auseinandersetzung mit Großbritannien um Verbündete (und Geld) werben. Mit entsprechender Schwere kommen die Bilder von Regisseur Tim Van Patten auch daher, regiert hier doch ein ganz artifiziell-antiquierter Look, der in längst vergangene Tage und diplomatische Spitzfindigkeiten führt.

