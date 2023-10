Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts von 9. bis 22. Oktober

Es gibt wieder zahlreiche Neustarts auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ & Co. Hier einige neue Highlights bei diversen Streaminganbietern.

Hier eine Übersicht der kommenden Neustarts bei großen Streaminganbietern - mit Fokus auf Eigenproduktionen.

NETFLIX

DER UNTERGANG DES HAUSES USHER (12. OKTOBER) Miniserie (8 Folgen) USA 2023

Mike Flanagan hat sich in den vergangenen Jahren ein kleines Horrorimperium bei Netflix aufgebaut. Mit Serien wie "Spuk in Hill House" oder "Midnight Mass" hat er sich genüsslich die düstere Seite des Menschseins vorgeknöpft, wobei er selbst vielfach erzählten Topoi so manch neuen Aspekt abringen konnte. Eine gute Voraussetzung für sein neuestes Projekt, hat sich der US-Filmemacher mit "Der Untergang des Hauses Usher" doch an Kultautor Edgar Allan Poe gewagt. Wobei er nicht nur die titelgebende Kurzgeschichte aus dessen Feder zum Vorbild nimmt, sondern um die Familiendynastie Usher viele Motive und Erzählungen Poes gruppiert. Dafür greift er auf einige seiner Stammschauspieler wie Carla Gugino, Kate Siegel oder Rahul Kohli zurück - und sogar Mark Hamill ("Star Wars") darf in einer Nebenrolle für ungute Stimmung sorgen.

KONFERENSEN (13. OKTOBER) Alternativtitel: The Conference Spielfilm 100 min S 2023

Raus aus dem ewig gleichen Alltagstrott, um auf neue Ideen zu kommen: Was bei so manchen Teambuildingausflügen eine durchaus fruchtbare Herangehensweise ist, wird in "Konferensen" eher furchtbar - und zwar ganz wortwörtlich. Denn in dieser schwedischen Horrorkomödie muss eine Gruppe von Angestellten sich nicht nur einem verfahrenen Projekt stellen, sondern bekommt es zudem mit einem maskierten Killer zu tun. Da wird selbst die wackelige Internetverbindung nur zum zweitdrängendsten Problem...

BODIES (19. OKTOBER) Miniserie (8 Folgen) ca. 60 min/Folge GB 2023

Ein mysteriöser Mordfall, der mehr als 150 Jahre umspannt, steht im Zentrum der Thrillerserie "Bodies": Basierend auf Si Spencers gleichnamiger Graphic Novel, werden in acht Folgen vier Ermittler mit vielen Fragen konfrontiert, und zwar in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053. Sukzessive erkennen die Polizisten, dass es sich keineswegs um einen gewöhnlichen Todesfall handelt, sondern hier scheinbar höhere Kräfte im Spiel sind. Natürlich darf dabei eine die Menschheit bedrohende Verschwörung nicht fehlen. Für die Regie zeichnete neben Haolu Wang auch der deutsche Filmemacher Marco Kreuzpaintner ("Krabat") verantwortlich.

DISNEY+

GÄNSEHAUT (13. OKTOBER) Serie (Staffel 1 / 10 Folgen) USA 2023m

Ein Freitag, der 13., kurz vor Halloween? Diese Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen, weshalb Disney+ eine neue Adaption von R.L. Stines Bestsellerreihe "Gänsehaut" in Auftrag gegeben hat. Nach der TV-Serie in den 1990ern sowie zwei jüngst erschienenen Kinoabenteuern muss auch diesmal eine Gruppe Teenager einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommen. Konkret geht es um den tragischen Tod von Harold Biddle vor drei Jahrzehnten, der bis heute nicht geklärt wurde. Doch je tiefer die Freunde in diese Geschichte eintauchen, umso größer wird der Schrecken für sie.

AMAZON PRIME VIDEO

EVERYBODY LOVES DIAMONDS (13. OKTOBER) Serie (Staffel 1 /8 Folgen) I 2023

Ein spektakulärer Diamantenraub aus als uneinnehmbar geltenden Schließfächern in Antwerpen im Jahr 2003 dient als Vorlage für die Gaunerkomödie "Everybody Loves Diamonds". Wobei die italienischen Kriminellen, die hier ans Werk gehen, auf den ersten Blick eher wie die sympathischen Underdogs denn tatsächlich ausgefuchste Profis wirken. Aber wie so oft, sollte man nicht zu vorschnell urteilen, hat die Gruppe um Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart) doch einen Plan, der allen Widrigkeiten zum Trotz funktionieren könnte.

THE BURIAL (13. OKTOBER) Spielfilm 126 min USA 2023

Steht man einem charismatischen Anwalt gegenüber, kann sich das für die gegnerische Partei schon mal wie ein Begräbnis anfühlen: Diesen Hintergedanken hatte wohl auch Bestattungsunternehmer Jeremiah O'Keefee (Tommy Lee Jones), als er den redegewandten Willie E. Gary (Jamie Foxx zieht alle Register des flamboyanten Justizexperten) engagiert, um seine Firma zu retten. Immerhin wähnt er sich von einem konkurrierenden Unternehmen über den Tisch gezogen und will seine Niederlage nicht so ohne weiteres hinnehmen. Inspiriert wurde der Film von Maggie Betts von einem wahren Fall.

APPLE TV

EINE FRAGE DER CHEMIE (13. OKTOBER) Originaltitel: Lessons in Chemistry Serie (Staffel 1 / 8 Folgen) USA 2023

Wir schreiben die frühen 1950ern. Und da ist der Traum von der großen Karriere in der Wissenschaft für Elizabeth Zott (Brie Larson) schnell ausgeträumt, als die junge Frau schwanger wird. Ihr Labor entlässt sie. Um sich finanziell über Wasser zu halten, nimmt Elizabeth den Job als Präsentatorin einer Fernsehkochshow an. Allerdings beschränkt sie ihre neue Rolle nicht darauf, der TV-Nation Rezepte näherzubringen. Sie nutzt ihre Fähigkeiten, den Menschen Chemie zu lehren - und wird zur Stimme einer Generation unsichtbar gemachter Hausfrauen.

JOHN LE CARRÉ: DER TAUBENTUNNEL (20. OKTOBER) Dokumentation 92 min USA 2023

John le Carré gehört zu den großen Thrillerautoren. Und Oscarpreisträger Errol Morris zu den großen Dokumentaressayisten. Für "Der Taubentunnel" fanden nun beide Talente zusammen - ein letztes Mal vor dem Tod le Carrès 2020. Nach Größen wie Physiker Stephen Hawking oder US-Verteidigungsminister Robert McNamara rückte Morris sein Objektiv auf den Literaten. In vom Film noir beeinflussten Bildern zeichnet er das auch abseits des Literaturbetriebs aufregende Leben des Ex-Spions und Autors nach. Über sechs Jahrzehnte folgt der Film dem Werk des Briten, der mit Büchern wie "Der Spion, der aus der Kälte kam" oder "Tinker Tailor Soldier" Weltruhm erlangte. Und er nähert sich einer großen Persönlichkeit in ihrem letzten großen Interview.

CANAL+

GREEN EXPLORERS (11. OKTOBER) Reisedokuserie (Staffel 1 / 6 Folgen)

Canal+ schickt österreichische Prominente auf Reise - aber klimaschonend. Im Format "Green Explorers" kann das Publikum etwa NEOS-Gründer Matthias Strolz bei der Zugfahrt in die Niederlande begleiten oder Angelika Niedetzky bei der Paddel- und Eisenbahntour in Richtung Polen. Die Protagonisten können sich bei ihren Touren nur auf Öffis, Fahrrad oder selbstredend die eigenen Beine verlassen. Ganz nebenbei entdecken sie dabei gemeinsam mit den Zuschauern neue Städte und lokale Köstlichkeiten - und die Freude, mit kleinem ökologischen Fußabdruck unterwegs zu sein.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY (13. OKTOBER) Serie (Staffel 1 / 6 Folgen) 39-50 min/Folge USA 2023

Sie sind einfach nicht totzukriegen: Selbst nach Ende des Hauptstrangs von "The Walking Dead", treibt das zombieinfiltrierte Horroruniversum weiterhin bunte Blüten. Mit "Dead City" erscheint nun die erste Staffel einer neuen Spin-off-Serie, die sich auf Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) konzentriert - zwei eher untypische Verbündete, ist Negan doch für den Tod von Maggies Ehemann Glenn verantwortlich. Als aber ihr Sohn entführt wird, ist die junge Frau zu allem bereit. Schauplatz für dieses neuerliche Endzeitszenario ist diesmal Manhattan, wo die Zombies regieren...

PARAMOUNT+

FRASIER (13. OKTOBER) Serie (Staffel 1 / 10 Folgen) USA 2023

Von Boston nach Seattle und wieder zurück: Knapp 20 Jahre nach dem Ende der Kultsitcom "Frasier" hat Psychiater Frasier Crane (Kelsey Grammer) wieder reichlich zu besprechen. In seiner Heimatstadt Seattle hat er alle Zelte abgebrochen, um wieder in den Osten zu gehen (wo er schon in der ebenfalls legendären Serie "Cheers" erstmals in Erscheinung trat). Und natürlich gibt es hier reichlich humoristisches Konfliktpotenzial, leben doch in Boston sein Sohn Freddie als Rettungssanitäter, der sein Studium abgebrochen hat, sowie Neffe David, der noch neu in der Stadt ist. Und Frasier? Ist zwar älter geworden, hat sich aber sonst kaum verändert.

RTL+

CLUB LAS PIRANJAS (19. OKTOBER) Miniserie (4 Folgen) D 2023

"Das sind keine Menschen, das sind Urlauber." Ein hartes Urteil, aber ein Besuch im "Club Las Piranjas" liefert dafür einige gute Argumente. Die Miniserie (eine Fortsetzung der gleichnamigen Erfolgskomödie von 1995) bietet für Hape Kerkeling reichlich Gelegenheit, seinen ganz eigenen Charme sprühen zu lassen, wenn der Komiker als gescheiterter Animateur Edwin Öttel die Chance seines Lebens wittert. Immerhin verspricht ihm seine frühere Geliebte die Hälfte des Clubs, wenn er die Hochzeit des gemeinsamen Sohnes verhindert. Wie das gelingen kann? Mit ganz viel Chaos natürlich, aber eben sympathisch. Wären da nicht die plötzlich aufkeimenden Vatergefühle, die Edwin in die Quere kommen.

AUFGEPUTSCHT - DIE IRRE WELT VON RED BULL (22. OKTOBER) Doku-Miniserie (5 Folgen) D 2023

Vor einem Jahr starb mit Dietrich Mateschitz der reichste Österreicher. Sein Erfolg lässt sich bis heute mit zwei knappen Worten beschreiben: Red Bull. Der Energydrink, den Mateschitz 1987 in Europa auf den Markt brachte, ist heute zu einem weltumspannenden Unternehmen gewachsen, das sich auch in Kultur und Sport breit gemacht hat. Die fünfteilige Dokuserie "Aufgeputscht" will nun "die irre Welt von Red Bull" näher beleuchten. Drei Jahre lang wurde laut Senderangaben dazu recherchiert, auch zu den thailändischen Geschäftspartnern von Mateschitz, der Familie Yoovidhya. Zu Wort kommen Wegbegleiter und Branchenexperten, darunter Formel 1-Reporter Kai Ebel oder die österreichischen Journalisten Florian Skrabal und Wolfgang Fürweger. Es gehe nicht nur um die erfolgreichen Meilensteine, sondern durchaus auch die Schattenseiten, heißt es in der Ankündigung.