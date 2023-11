Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts von 6. bis 19. November

Auch Anfang November starten wieder einige Angebote auf diversen Streaming-Plattformen. Hier eine Auswahl der Neustarts von 6. bis 19. November, mit Fokus auf Eigenproduktionen.

NETFLIX

ROBBIE WILLIAMS

(8. NOVEMBER) Miniserie (4 Folgen) GB 2023 Regie: Joe Pearlman

Als Teil von Take That war er ein Teenieidol, als Solokünstler wurde er zum Weltstar: Robbie Williams hat im Laufe seiner Karriere etliche Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Der britische Bad Boy des Popzirkus war und ist immer für einen Witz zu haben, selbst wenn er auf die eigene Kappe geht. Mit seiner vierteiligen Dokuserie geht Regisseur Joe Pearlman dem Erfolgsgeheimnis des Sängers auf den Grund, der bisher mehr als 75 Mio. Tonträger verkauft hat. Dass dabei die private Seite von Williams nicht ausgespart wird, versteht sich fast von selbst.

DER KILLER

(10. NOVEMBER) Spielfilm 119 min USA 2023 Regie: David Fincher Mit: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Sophie Charlotte, Charles Parnell, Kerry O'Malley

Thrillerexperte David Fincher kennt sich mit undurchsichtigen Typen bestens aus. Für seinen neuesten Film "Der Killer" lässt er Michael Fassbender in die namenlose Titelfigur schlüpfen, die nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Präzise und überlegt geht dieser Auftragsmörder seiner Arbeit nach und kennt sein Erfolgsrezept: "Keine Empathie." Allerdings gerät seine so sorgfältig gezimmerte Welt ins Wanken, als nicht nur ein Job schief geht, sondern er sich plötzlich selbst im Zielfernrohr wiederfindet. Die zunächst nur leise vernehmbaren Zweifel an seinem Tun, sie werden lauter und für den Killer zum Antrieb, sich dieser neuen Situation zu stellen.

HOW TO BECOME A MOB BOSS

(14. NOVEMBER) Doku-Serie (Staffel 1 / 6 Folgen) USA 2023 Mit: Peter Dinklage

Wer sich immer schon gefragt hat, wie man am besten zum Unterweltboss aufsteigt, für den bietet Netflix eine neue, ziemlich schwarzhumorige Dokuserie: "How to Become a Mob Boss" erläutert in leicht verdaulichen Häppchen, was man mitbringen muss, um es von unten ganz nach oben zu schaffen. Von "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage präsentiert, werden nicht nur die Strukturen des organisierten Verbrechens auseinander genommen und beleuchtet, sondern auch einige der prominentesten Mafiabosse vor den Vorhang geholt. Von Al Capone bis zu Pablo Escobar und zurück geht diese Reise...

THE CROWN

(16. NOVEMBER - FOLGEN 1-4; 14. DEZEMBER - FOLGEN 5-10) Serienfinale (Staffel 6 / 10 Folgen) ca. 60 min/Folge GB 2023 Regie: Alex Gabassi, Christian Schwochow Mit: Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Dominic West, Elizabeth Debicki

Das Leben, der Glamour und die Skandale der Windsors, sie gehen in die finale Runde: Die Erfolgsserie "The Crown" findet mit Staffel 6 ihren Abschluss, wobei zunächst der erste Teil der neuen Episoden abrufbar sein wird, bevor Mitte Dezember das große Finale folgt. Im Zentrum steht dabei neben Königin Elizabeth II. (Imelda Staunton) allen voran Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki), deren Beziehung zu Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) langsam Fahrt aufnimmt. Doch das neue Glück wird jäh beendet, nachdem es in Paris zum tödlichen Autounfall kommt. Für die königliche Familie beginnt damit eine in jeder Hinsicht schwierige Zeit.

RUSTIN

(17. NOVEMBER) Spielfilm 106 min USA 2023 Regie: George C. Wolfe Mit: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Gus Halper, Jeffrey Wright

Der "Marsch auf Washington" 1963 gilt bis heute als eines der wichtigsten Ereignisse der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Dort sollte Martin Luther King seine berühmte "I Have a Dream"-Rede halten, dorten sollten sich Hunderttausende Menschen versammeln, um für eine bessere Zukunft zu demonstrieren. Einer der Väter hinter dieser Legende war der Aktivist Bayard Rustin (Colman Domingo). Er war einer der Berater von King und setzte sich unaufhörlich für Gleichberechtigung und das Ende aller Rassendiskriminierungen ein. Das Biopic "Rustin", hinter dem auch Barack und Michelle Obamas Produktionsfirma Higher Ground steckt, erzählt die Geschichte dieses charismatischen Kämpfers, der sich gegen etliche Widerstände durchsetzen musste.

SCOTT PILGRIM HEBT AB

(17. NOVEMBER) Animationsserie (Staffel 1 / 8 Folgen) USA/CDN/JP 2023 Regie: Abel Gongora

Scott Pilgrim hat ein Problem: Zwar hat er gerade das Mädchen seiner Träume getroffen, doch die mysteriöse Ramona Flowers kommt mit einem großen Haken daher - genauer gesagt sieben. Denn ihr sieben Ex-Freunde haben eindeutig was dagegen, dass der nerdige Scott sich Ramona nähert. In der Anime-Adaption der gleichnamigen Graphic Novel von Bryan Lee O'Malley, die bereits 2010 als Realverfilmung zu bestaunen war, geht es folglich ordentlich zur Sache, wenn sich Scott diesen Typen gegenübersieht. Die Stimmen von Scott und Co werden vom Cast des Kinoabenteuers um Michael Cera und Mary Elizabeth Winstead übernommen.

DISNEY+

ANTIGANG: HOME RUN

(10. NOVEMBER) Spielfilm 90 min F 2023 Regie: Benjamin Rocher Mit: Alban Lenoir, Cassiopée Mayance, Sofia Essaïdi, Jean Reno, Stéfi Calma

Die "Antigang" erhält einen neuen Auftrag: Nachdem die unkonventionelle Polizeieinheit bereits in einem Kinoabenteuer für reichlich Kleinholz sorgte, gibt es nun den "Home Run". Diesmal dreht sich alles um Niels Cartier (Alban Lenoir), ehemaliges Mitglied der Spezialeinheit, der immer noch einen schief gelaufenen Auftrag verarbeiten muss - immerhin hat er dabei seine Frau verloren. Acht Jahre später tauchen die Täter wieder auf. Grund genug für Cartier, sich ihnen auf die Fersen zu heften. Das macht er allerdings nicht allein, hat er doch seine vorlaute 14-jährige Tochter an seiner Seite. Und auch mit dem französischen Hollywoodstar Jean Reno gibt es ein Wiedersehen.

FX'S A MURDER AT THE END OF THE WORLD

(14. NOVEMBER) Serie (Staffel 1 / 7 Folgen) USA 2023 Regie: Brit Marling, Zal Batmanglij Mit: Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson, Brit Marling, Alice Braga

Brit Marling und Zal Batmanglij leben wieder ihr Faible für das Übersinnliche aus: Nachdem das Kreativduo bereits mit der Netflix-Serie "The OA" irgendwo zwischen esoterischer Reise und spannungsgeladener Mystery unterwegs war, gibt es nun "A Murder at the End of the World". Ein exzentrischer Milliardär (Clive Owen) lädt neun Gäste in eine verschneite Einöde, um zu sich selbst zu finden. Doch dann passiert, wie der Titel schon verrät, ein Mord. Keiner vertraut dem anderen, jeder scheint verdächtig. Allen voran die Hobbydetektivin Darby (Emma Corrin) versucht, Licht ins Dunkel zu bringen - was aber nur noch mehr Fragen aufwirft.

DEUTSCHES HAUS

(15. NOVEMBER) Miniserie (5 Folgen) D 2023 Regie: Isa Prahl, Randa Chahoud Mit: Katharina Stark, Iris Berben, Heiner Lauterbach, Anke Engelke, Henry Hübchen

Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst: Die junge Eva Bruhns (Katharina stark) wird im Frankfurt der 1960er-Jahre nicht nur mit der dunklen Vergangenheit ihrer Heimat, sondern auch ihrer Familie konfrontiert. Als Dolmetscherin für polnische Sprache ist sie Teil eines Prozesses gegen ehemalige SS-Offiziere. Nicht nur nimmt ihr diese Tätigkeit ihr Umfeld äußerst übel, zudem fällt plötzlich das Interesse des Gerichts auch auf ihre Eltern (Anke Engelke und Hans-Jochen Wagner). Aufgrund der allgemeinen Verschwiegenheit über die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg und in den Konzentrationslagern kann Eva erst nach und nach das ganze Ausmaß das Schreckens erfassen. Mit Iris Berben, Heiner Lauterbach und Henry Hübchen in weiteren Rollen.

AMAZON PRIME VIDEO

007: ROAD TO A MILLION

(10. NOVEMBER) Reality-Spielshow (8 Folgen) GB/USA 2023 Regie: Julian Jones, Jamie Goold Mit: Brian Cox

Sich einmal wie James Bond fühlen? Oder anders gesagt: Sich angesichts unglaublicher Herausforderungen ein bisschen in die Hose machen? Für die Kandidaten in "007: Road to a Million" wird das zur Realität. Sie haben die Chance auf ein Preisgeld von einer Mio. Pfund, wenn sie dafür Abenteuer bestehen, die an die legendäre Agentenreihe angelehnt sind. Immer im Paar unterwegs, gilt es für die Teams, zehn Fragen zu meistern. Dass dabei nicht nur Köpfchen, sondern auch vollster Körpereinsatz gefordert ist, versteht sich im 007-Universum von selbst. Als Präsentator und "Controller" wacht Brian Cox über die Geschehnisse, die sich in den schottischen Highlands ebenso abspielen wie in den Kanälen Venedigs oder einer chilenischen Wüste.

MRS. DAVIS

(10. NOVEMBER) Miniserie (8 Folgen) ca. 57 min/Folge USA 2023 Regie: Owen Harris, Alethea Jones, Frederick E.O. Toye Mit: Betty Gilpin, Jake McDorman, Andy McQueen, Chris Diamantopoulos, Ben Chaplin

Eine übermächtige KI, die die Weltherrschaft an sich reißen will, und eine Nonne, die sich ihr in den Weg stellt? Klingt absurd, ist aber dennoch die Prämisse der Miniserie "Mrs. Davis". Auf diesen Namen hört der weltumspannende Algorithmus, der sich sukzessive im Leben der Menschheit breit gemacht hat. Nur Nonne Simone ("Glow"-Star Betty Gilpin) will das nicht so einfach hinnehmen und begibt sich als religiöse Superhelden auf den Kreuzzug gegen die Maschine. Klarerweise trifft sie dabei auf eine Gruppe Außenseiter, die sich ebenso wenig eine 0 für eine 1 vormachen lassen. Die von Tara Hernandez und Damon Lindelof konzipierte Serie ist gleichermaßen Gesellschaftskritik wie übertriebene Satire, die aber mit dem richtigen Tempo daherkommt.

LANDSCAPE WITH INVISIBLE HAND

(17. NOVEMBER) Spielfilm 105 min USA 2023 Regie: Corey Finley Mit: Asante Blackk, Tiffany Haddish, Kylie Rogers, Brooklyn MacKinzie, Josh Hamilton

In naher Zukunft übernimmt eine außerirdische Spezies die Kontrolle über die Welt. Zum Glück wollen die Vuvv die Menschheit aber nicht versklaven, sie haben ganz andere Bedürfnisse: Unterhaltung. Also steht in "Landscape with Invisible Hand" das Influencer-Dasein vor neuen Möglichkeiten. Wer sich mittels kleinem Übertragungsmodul an der Schläfe bei eigenem Alltag filmt, kann nämlich von den neuen Herrschern reichlich entlohnt werden - sofern der Inhalt stimmt. Und was verkauft sich besser als wahre Liebe? Also versuchen sich die Teenager Adam und Chloe ein bisschen Kleingeld dazu zu verdienen. Blöd nur, dass so eine Jugendliebe oft nur von kurzer Dauer und die Vuvv ziemlich nachtragend sind.

APPLE TV

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS

(17. NOVEMBER) Serie (Staffel 1 / 10 Folgen) USA/JP 2023 Regie: Matt Shakman, Julian Holmes, Mairzee Almas, Hiromi Kamata, Andy Goddard Mit: Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Christopher Heyerdahl

Godzilla und King Kong haben in den bisherigen MonsterVerse-Filmen schon ordentlichen Schaden angerichtet - mal alleine, aber gerne auch im Doppel. Nun geht es mit der Serie "Monach: Legacy of Monsters" weiter. Angesiedelt nach den Ereignissen von "Godzilla II - King of the Monsters", liegt nicht nur San Francisco in Trümmern, sondern müssen sich viele Menschen auch mit einer neuen Realität vertraut machen. Einer, in der Monster tatsächlich existieren. Zwei Geschwister stolpern dabei über eine Geheimorganisation, bei der offenbar auch ihr Vater involviert war. Schritt für Schritt versuchen sie, die Puzzleteile zusammenzuführen, um eine neue Bedrohung zu verhindern.

PARAMOUNT+

THE CURSE

(11. NOVEMBER) Serie (Staffel 1 / 10 Folgen) ca. 45 min/Folge USA 2023 Regie: Nathan Fielder Mit: Emma Stone, Nathan Fielder, Benny Safdie, Samantha Ashley, Oscar Avila

Whitney (Emma Stone) und Asher Siegel (Nathan Fielder) sind frisch verheiratet und auf einer Mission: Mit ihrer Reality-TV-Show wollen sie die Gesellschaft für nachhaltiges Wohnen empfänglich machen. Bisher gelang ihnen das eher schlecht als recht, weshalb ihr neues Projekt in Española, New Mexico einfach funktionieren muss! Doch ziemlich früh ziehen sie den Unmut eines kleinen Mädchens auf sich, das sie mit einem Fluch belegt. Ernsthaft? Ernsthaft! Was zunächst wie ein schlechter Scherz wirkt, entwickelt sich in dieser schwarzhumorigen Serie zu einer Aneinanderreihung an Missgeschicken, die immer absurder werden und nicht nur das Beziehungsgleichgewicht der Siegels ziemlich durcheinander wirbeln.

RTL+

GUTE FREUNDE - DER AUFSTIEG DES FC BAYERN

(18. NOVEMBER) Miniserie (6 Folgen) ca. 45 min Folge D 2023 Regie: David Dietl Mit: Markus Krojer, Paul Wellenhof, Moritz Lehmann, Jan-David Bürger, Max Hubacher

Der FC Bayern wird gerne als FC Hollywood bezeichnet, nun bekommt der weltbekannte Fußballklub auch seine eigene Serie: In "Gute Freunde" von David Dietl wird der Aufstieg zur bestimmenden Macht im deutschen Fußball nachgezeichnet. Die Garde um Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß sorgte in den 60er-Jahren für Schlagzeilen auf- wie abseits des Platzes - ein Umstand, der sich eigentlich bis heute nicht verändert hat. Dietl setzt dabei auf eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor, wobei nicht zuletzt die gesellschaftlichen Umbrüche jener Zeit breiten Platz einnehmen.