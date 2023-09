Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts von 25. September bis 11. Oktober

Von 25. September bis 11. Oktober gibt es wieder viele neue Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky & Co., darunter der Film "Ich sehe was, was du nicht siehst" von Kultregisseur Wes Anderson mit Benedict Cumberbatch oder "Gen V" als Nachschub für Fans der brutalen Comicverfilmung "The Boys".

Film- und Serienfans aufgepasst: Das sind die Film- und Serienstarts von 11. bis 24. September 2023 auf Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+ und Apple TV.

NETFLIX

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST (Filmstart: 27. September)

Kultregisseur Wes Anderson ist gerade noch mit seinem aktuellen Werk "Asteroid City" im Kino zu erleben, da bringt Netflix bereits den nächsten, wenn auch kurzen Streifen des 54-Jährigen. Anderson hat dafür eine Geschichte von Roald Dahl verfilmt. In deren Mittelpunkt steht der Junggeselle Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), der glücksspielsüchtig ist. Entsprechend praktisch wäre es fürs Pokerspiel, wenn die Geschichte von Imhrat Khan (Dev Patel) stimmen würde, der behauptet, er könne durch dünne Gegenstände wie Spielkarten hindurchsehen. So begibt sich Henry auf eine dreijährige Meditationsreise, um diese Fähigkeit ebenfalls zu erlernen - mit Erfolg. Anfangs triumphiert er mit der neuen Möglichkeit beim Spiel auch, doch alsbald wird ihm das Ganze zum Verhängnis.

NIRGENDWO (Filmstart: 29. September)

Mia (Anna Castillo) flieht in einem Schiffscontainer aus einem kriegsgebeutelten Land. Sie ist schwanger und hofft, mit dem Ozeanriesen der Verwüstung des totalitären Landes zu entkommen. Doch dann fällt in einem katastrophalen Seesturm ihr Container von Bord - und die junge Frau treibt alleine in den Weiten des Meeres. Sie bringt in dieser Einsamkeit ihre Tochter zur Welt und muss nun um das Überleben von zwei Menschen kämpfen.

REPTILE (Filmstart: 29. September)

Nichols (Benicio Del Toro) ist ein erfahrener Detective, den eigentlich nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Sein aktueller Fall, der brutale Mord an einer jungen Frau, entwickelt sich für den Ermittler aber zum wahren Albtraum. Der Kreis der Verdächtigen weitet sich von deren Freund (Justin Timberlake) stetig aus. Alsbald ist nichts mehr so, wie es anfangs erschien. Und auch in Nichols Leben entpuppt sich manche vermeintliche Wahrheit als reine Illusion.

DUELL AM ABGRUND (Dokustart: 4. Oktober)

Es ist ein Duell zwischen zwei Extremsportlern, das die Fachwelt in Atem hielt. Das Regieduo Nicholas de Taranto und Götz Werner zeichnet den in Alpinkreisen legendären Wettlauf zwischen Ueli Steck und Dani Arnold nach. Steck galt lange als schnellster Bergsteiger der Welt, bis ihn Arnold 2011 am Eiger übertrumpfte. Fortan lieferten sich die beiden Schweizer ein Duell um die Geschwindigkeitsrekorde an den Nordwänden der europäischen Alpen - oftmals bar jeder Sicherheitsausrüstung und Vernunft. Der Wettkampf endete letztlich erst mit dem Tod Stecks 2017 in Nepal.

EVERYTHING NOW (Serienstart: 5. Oktober)

Lange hat die 16-jährige Mia Polanco (Sophie Wilde) in Therapie verbracht, um ihrer Essstörung Herr zu werden. Als sie schließlich in ihre alte Klasse zurückkehrt, stellt sie fest, dass sich dort das Rad der Zeit weitergedreht hat und ihr alle in puncto Erfahrung einiges voraus sind. Sie setzt ihre ganzen Hoffnungen auf eine Bucket List der wichtigen Erlebnisse, die sie nun in Rekordzeit abarbeiten will. Doch nicht alles im Leben lässt sich vorausplanen...

FAIRPLAY (Filmstart: 6. Oktober)

Eigentlich läuft es gut für das New Yorker Powercouple Emily (Phoebe Dynevor) und Luke (Alden Ehrenreich). Schließlich haben sich beide soeben verlobt, und auch beruflich ist man erfolgreich in einer Investmentfirma. Die stellt jedoch auch das Risiko im Leben der beiden dar - darf doch niemand von der Beziehung am Arbeitsplatz etwas erfahren. Als überraschend einer der beiden in der Firma befördert wird, gerät das vermeintliche Gleichgewicht des Paares ins Wanken. Die Machtverhältnisse verschieben sich, und bald sind Emily und Luke gezwungen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie viel ihnen der eigene Ehrgeiz wert ist.

AMAZON PRIME VIDEO

GEN V (Serienstart: 29. September)

Das Unileben kann ganz schön anstrengend sein. Wenn dann noch Superkräfte und eine ausgewachsene Lust am Chaos dazukommen, wird es blutig: Mit "Gen V" gibt es Nachschub für alle Fans der brutalen Comicverfilmung "The Boys", in der eine Gruppe Außenseiter versucht, egozentrischen Superhelden das Handwerk zu legen. Im Spin-off steht der mit übermenschlichen Kräften ausgestattete Nachwuchs im Fokus, der sich an einer Universität für die Aufgaben von morgen vorbereitet. Möglich macht das Compound V, ein Mittel, das den jungen Leuten initiiert wird und ihre Superheldenkräfte erst weckt. Nur: Werden diese für das Gute eingesetzt - oder macht man doch lieber seinen Konkurrenten das Leben zur Hölle?

TOTALLY KILLER (Filmstart: 6. Oktober)

Zeitreisen und Serienkiller? Es ist eine ambitionierte Kombination, mit der die Genreproduzenten von Blumhouse in "Totally Killer" aufwarten: Die 17-jährige Jamie (die aus der "Sabrina"-Neuauflage bekannte Kiernan Shipka) hat die Warnungen ihrer überfürsorglichen Mutter satt. Dass deren drei beste Freundinnen vor 35 Jahren von einem Maskierten getötet wurden? Kratzt sie wenig - bis Jamie auf mysteriösem Weg ins Jahr 1987 katapultiert wird, in dem die Morde passiert sind. Nun steht sie nicht nur vor der Aufgabe, wieder in ihre Zeit zurückzukehren, sondern will klarerweise auch dem Serienkiller das Handwerk legen.

LAST EXIT SCHINKENSTRASSE (Serienstart: 6. Oktober)

Wer die deutsche Humorgröße Heinz Strunk schon immer mal als angehenden Schlagerstar sehen wollte, bekommt in der Serie "Last Exit Schinkenstraße" Gelegenheit dazu. Strunk und Marc Hosemann spielen zwei Berufsmusiker, die von ihrer Band eines Tages vor die Tür gesetzt werden. Was aber anfangen als Trompeter und Saxofonist in den Fünfzigern? Ab nach Mallorca, denken sich die beiden und versuchen als Schlagermusiker in El Arenal Fuß zu fassen. Dass dieses Vorhaben zu amüsant-chaotischen Ereignissen führt, versteht sich wohl von selbst... In Nebenrollen sind große Namen wie Bjarne Mädel, Olli Schulz, Rocko Schamoni oder Mister Techno höchstpersönlich H.P. Baxxter zu erleben.

APPLE TV

FLORA AND SON (Filmstart: 29. September)

Flora (Eve Hewson) hat als alleinerziehende Mutter ihre liebe Mühe mit dem pubertierenden Sohn Max (Orén Kinlan). Auch von ihrer Idee, dass Max als Hobby Gitarre lernen könnte, hält der rebellische Filius nichts. Da sie nun aber schon ein Exemplar aus dem Müll gerettet hat, versucht Flora eben selbst, sich mit Onlinekursen das Spielen beizubringen. Ein etwas abgesandelter US-Musiker (Joseph Gordon-Levitt) erweckt dabei tatsächlich in Flora und letztlich auch Max die Liebe zur Musik und zu deren Kraft.

PARAMOUNT+

NO ESCAPE (Serienstart: 8. September)

Wenn die Traumjacht zum Albtraum wird: Lana und Kitty sind auf der Flucht. Die jungen Engländerinnen versuchen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und reisen gerade durch die Philippinen, als sie auf ein luxuriöses Segelschiff voller junger Menschen stoßen. Eine Gruppe von Aussteigern, die alle ihre Geheimnisse mit sich tragen. Wirkt die Jacht The Blue zunächst wie das ideale Versteck, entwickelt sich langsam ein beinharter Überlebenskampf. Ein Todesopfer an Bord gibt den Anstoß für Zweifel und gegenseitige Anschuldigungen. Wer ein falsches Spiel spielt, ist in der Serie "No Escape" aber alles andere als klar...

GOD'S CREATURES (Filmstart: 29. September)

Nicht nur die Landschaft ist rau an der irische Küste. In "God's Creatures" vom Regieduo Saela Davis und Anna Rose Holmer ist eine Mutter hin und hergerissen zwischen der Zuneigung zu ihrem Sohn und ernsten Vorwürfen, mit denen sie eines Tages konfrontiert wird. Emily Watson spielt die vom Leben gezeichnete Frau, die sich zwar über die unverhoffte Rückkehr ihres Nachwuchses (der für "Aftersun" Oscar-nominierte Paul Mescal) freut. Aber die Folgen, die sein Auftauchen im Fischerdörfchen haben, kann selbst sie nicht abschätzen. Als sie dann eines Tages für Brian lügt, beginnt die ohnehin brüchige Ruhe endgültig ins Wanken zu kommen.

BARGAIN (Serienstart: 5. Oktober)

Erneut kommt aus den südkoreanischen Serienschmieden harter Tobak: In "Bargain" werden Männer zunächst in ein abgelegenes Hotel gelockt, um dort mit jungen Frauen Sex zu haben. Was sie allerdings nicht wissen: Sie selbst sind das Frischfleisch, das zum Verkauf steht - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Hotel hat ein Menschenhändlerring sein Geschäft aufgezogen und versteigert die Organe der Opfer zum Bestpreis. Nur hat niemand mit dem Erdbeben gerechnet, dass eines Tages die Versteigerungen rüde unterbricht und plötzlich alle in den Überlebensmodus wechseln lässt.

FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE: BLOODLINES (Filmstart: 7. Oktober)

Erfolgreiche Geschichten werden nur selten in Ruhe gelassen. Das weiß wohl niemand besser als Stephen King, dessen umfangreiches Oeuvre bereits unzählige Film- und Serienadaptionen nach sich zog. Nur gibt es mit "Bloodlines" eine Vorgeschichte zu seinem "Friedhof der Kuscheltiere": Im Jahr 1969 spielen sich in der Kleinstadt Ludlow beängstigende Dinge ab. Tiere, die eigentlich tot sein sollten, wandern durch die Sonnenblumenfelder, und folglich dauert es nicht lange, bis die Bevölkerung ganz andere Sachen unter die Erde bringt, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Aber wie alle Horrorfans wissen, hat das seinen Preis.

