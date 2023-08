Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts von 14. bis 27 August 2023

Zwischen 14. bis 27. August 2023 gibt es wieder zahlreiche Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky & Co.

Film- und Serienfans aufgepasst: Das sind die Film- und Serienstarts von 14. bis 27. August 2023 auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, Apple TV und RTL+.

NETFLIX

DER AUSERWÄHLTE (Serienstart 16. August)

self all Open preferences.

Im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur lebt der zwölfjährige Jodie ein Leben wie viele Teenager. Doch eines Tages trifft ihn das Schicksal bei einem Ausflug mit seinen Freunden mit voller Wucht: Als ein Lastwagen von einer Straße abkommt und den Buben unter sich begräbt, übersteht er diesen Unfall ohne jeden Kratzer. Ein Wunder? Ja, wenn es nach den Bewohnern seines Städtchens Santa Rosalía geht. Dabei ist das keineswegs die einzige Besonderheit, die Jodie in der Folge an den Tag legt. Er heilt die Kranken und verwandelt Wasser in Wein. Als folglich viele in ihm den wiedergeborenen Erlöser vermuten, entspinnt sich ein Wettlauf mit der Zeit, denn Jodies Kräfte bleiben von der Außenwelt nicht lange unbemerkt.

JOHNNY DEPP GEGEN AMBER HEARD (Serienstart 16. August)

self all Open preferences.

Es war eine öffentliche Schlammschlacht, die ihresgleichen suchte: Der Prozess zwischen Hollywoodstar Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard entwickelte sich im Frühjahr 2022 zum gefundenen Fressen für Boulevardpresse und die Social-Media-Blase. Regisseurin Emma Cooper hat die Geschehnisse rund um den Verleumdungsprozess, bei dem letztlich Depp als Gewinner hervorgehen sollte, in einer dreiteiligen Miniserie zusammengefasst und versucht dabei, der Rolle von Wahrheit und Gerechtigkeit in unserer heutigen Zeit nachzugehen.

THE MONKEY KING (Filmstart 18. August)

self all Open preferences.

Einen Kung-Fu kämpfenden Panda hat die Animationswelt bereits gesehen, nun folgt der "Monkey King": Diese chinesisch-amerikanische Koproduktion setzt auf bewährte Zutaten der Dreamworks/Pixar-Schule und bietet einen sympathischen, wenngleich etwas egozentrischen Titelhelden, der sich gerne in den Pantheon der Götter einschreiben möchte. Was er dafür tun muss? Mal so nebenbei 100 Dämonen besiegen - und natürlich gegen den größenwahnsinnigen Drachenkönig antreten. All das passiert natürlich mit reichlich Sinn für Humor und Slapstick sowie der nötigen Prise moralischem Unterfutter. Denn selbst die kleinste Figur in einem Spiel kann große Wirkung haben.

MORD, WIE ER IM BUCHE STEHT (Filmstart 25. August)

Das geht wohl selbst hart gesottenen Horrorfans zu weit: Acht Freunde, die sich gern an Grusel und Schockern erfreuen, müssen nach einem Kostümstreich mit den schlimmen Konsequenzen leben. Denn dieser nahm einen tödlichen Ausgang. Doch ein Schweigepakt scheint nicht zu genügen, um ihr dunkles Geheimnis zu bewahren. Denn alsbald meldet sich ein unbekannter Stalker bei ihnen, der damit droht, einen blutigen Roman über die Geschehnisse in den sozialen Medien zu veröffentlichen - wobei in jedem Kapitel einer von ihnen sterben soll. Und schon bald ist ihnen ein mörderischer Clown auf den Fersen...

DU BIST SOWAS VON NICHT ZU MEINER BAT-MIZWA EINGELADEN (Filmstart 25. August)

Bei dieser Bat Mizwa kann nichts schief gehen, oder? Die Freundinnen Stacy und Lydia planen ihr Eintreten in die religiöse Mündigkeit als Event, das man so schnell nicht vergessen wird - Privatjacht und Popstars inklusive. Für ihre Eltern scheint das eher der schlimmste Albtraum zu werden. Allerdings haben die beiden Mädchen auch nicht mit dem schulischen Drama gerechnet, das sich noch entwickeln wird... In der Komödie von Sammi Cohen spielt Adam Sandler den stoisch-gutmütigen Vater und hat gleich seine Ehefrau Jackie sowie die beiden Töchter Sadie und Sunny ans Set mitgebracht. Leichte Unterhaltung für zwischendurch.

DISNEY+

MIGUEL WANTS TO FIGHT (Filmstart 16. AUGUST)

self all Open preferences.

Eigentlich ist Miguel (Tyler Dean Flores) in einem Viertel aufgewachsen, in dem Straßenkämpfe zum Alltag gehören. Irgendwie hat es der High-School-Schüler jedoch geschafft, ohne einen körperlichen Schlagabtausch durchs Leben zu gehen. Dann jedoch droht der Umzug und eine ganze weitere Reihe an unglücklichen Umständen, so dass der friedfertige Miguel mit seinen Freunden David (Christian Vunipola), der ruppigen Cass (Imani Lewis) und der scharfzüngigen Srini alsbald versucht, seinen ersten Kampf zu absolvieren - was gar nicht so leicht ist, wie auf den ersten Blick vermutet. Eine aberwitzige Coming-of-Age-Geschichte mit Shaolin- und Comicanklängen.

STAR WARS: AHSOKA (Serienstart 23. August)

self all Open preferences.

Das "Star Wars"-Universum verzweigt sich immer weiter. Im neuesten Spin-off bricht die einstige Schülerin von Anakin Skywalkers, Ahsoka Tano (Rosario Dawson), nach dem Zusammenbruch des Imperiums in die Weiten des Weltalls auf, wo sie den ehemaligen Imperiumsadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) vermutet. Schließlich ist dieser gefährliche Gegner einst mit dem Nachwuchsjedi Ezra Bridger (Eman Esfandi) in den Hyperraum verschwunden. Während ihr die Mandalorianerin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) sowie Kapitänin Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) zur Seite stehen, ist ihr Shin Hai (Ivanna Sakhno) auf den Fersen, die auf der dunklen Seite der Macht kämpft.

AMAZON PRIME VIDEO

HARLAN COBEN'S SHELTER - DER SCHWARZE SCHMETTERLING (Serienstart 18. August)

self all Open preferences.

Nach dem Tod des Vaters zieht der pubertierende Mickey Bolitar (Jaden Micheal) zu seiner Tante nach New Jersey. Als wäre es nicht schon Stress genug, sich an einer neuen Schule mit neuen Kumpels herumzuschlagen, taucht plötzlich auch noch eine alte Dame auf, die ihm erzählt, dass sein Vater gar nicht tot sei. Zusätzlich verschwindet Mickeys Mitschülerin Ashley Kent spurlos, mit der sich der Bub soeben erst angefreundet hatte. Bald muss Mickey erkennen, dass ihm Ashley nichts als Lügen aufgetischt hat - und er in dieser humorvollen neuen Serie in großer Gefahr schwebt, wenn er nicht herausfindet, was hinter allem steckt.

CANAL+

THE PURSUIT OF LOVE (Serienstart 14. August)

self all Open preferences.

Im England der Zwischenkriegszeit suchen die beiden Cousinen Linda Radlett (Lily James aus "Downton Abbey") und Fanny Logan (Emily Beecham, bekannt aus Jessica Hausners "Little Joe") ihren Weg zum Glück. Ungeachtet ihrer engen Freundschaft sind die beiden jungen Frauen dabei aber höchst unterschiedlich. Während Linda Aufregung und Romanzen nachjagt, will Fanny die immerwährende Liebe. Beides kein leichtes Unterfangen im misogynen England. Die von Emily Mortimer inszenierte Miniserie basiert auf Nancy Mitfords Bestseller "The Pursuit of Love".

PARAMOUNT+

WACO (Serienstart 24. August)

self all Open preferences.

In sechs Serienfolgen erzählt "Waco" in Starbesetzung jenes Drama nach, das sich 1993 in der texanischen Wüste abspielte. Als das Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoff eine Razzia bei der dort ansässigen Sekte durchführt, gerät die Situation außer Kontrolle. Kultführer David Koresh (Taylor Kitsch) empfängt die Beamten mit seinen bewaffneten Leuten, was in eine Belagerung mündet. Am Ende wird auch der FBI-Experte für Krisenverhandlungen Gary Noesner (Michael Shannon) nicht verhindern können, dass 76 Tote zu beklagen sind.