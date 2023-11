Neu auf Netflix, Amazon Prime & Co.: Die Starts 20. November bis 3. Dezember

Von 20. November bis 3. Dezember gibt es wieder viele neue Film- und Serienstarts auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky & Co., darunter der neue Reality-TV-Ableger der südkoreanischen Serie "Squid Game" oder die neue Staffel von "Fargo".

NETFLIX

GEBRANDMARKT: DIE WAHRE GESCHICHTE DES RASSISMUS IN AMERIKA (Doku-Start: 20. November)

Oscar-Preisträger Roger Ross Williams widmet sich mit dem Dokumentarfilm "Gebrandmarkt" dem Rassismus in den USA. Ausgehend vom gleichnamigen Bestseller des Historikers und Antirassismusaktivisten Ibram X. Kendis, der selbst auch in Erscheinung tritt, wird so der Versuch unternommen, "die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika" nachzuzeichnen. Dabei kommen nicht nur zahlreiche Expertinnen und Experten zu Wort, sondern verwendet Williams immer wieder Animationssequenzen, um die systematischen Diskriminierungen aufzuzeigen. Vor allem wird dabei deutlich, dass Rassismus keineswegs der Vergangenheit angehört, sondern nach wie vor eines der größten Probleme der USA ist.

LEO (Filmstart: 21. November)

Der 74-jährige Leo hadert mit seinem Alter. Eigentlich hat er doch sein ganzes Leben verschwendet, nichts von der Welt gesehen und kaum etwas erreicht, oder nicht? Ganz schön reflektiert für eine Eidechse, immerhin ist der von Komiker Adam Sandler gesprochene Leo in der gleichnamigen Animationskomödie das Maskottchen einer Schulklasse. Als sich dann die Chance ergibt, seinem mit einer Schildkröte geteilten Terrarium zu entfliehen, ergreift er sie ganz begeistert. Doch aus der Flucht in die Freiheit wird insofern nichts, als die Schüler plötzlich bemerken, dass sie Leo verstehen können - und er ganz schön viel gelernt hat, was er nun weitergeben kann. Herauskommt dabei eine turbulente, absurd-charmante Komödie mit tierischer Wissensvermittlung.

SQUID GAME: THE CHALLENGE (Show-Start: 22. November)

Die südkoreanische Serie "Squid Game" hat nicht nur etliche Rekorde gebrochen, sondern bekommt nun einen Reality-TV-Ableger: In "Squid Game: The Challenge" geht es wie in der düster-dystopischen Vorlage darum, bei ziemlich fiesen Wettkämpfen gegen unzählige Mitstreitern zu bestehen. Genau 456 Spieler*innen stellen sich der Herausforderung und hoffen auf eine von Netflix in Aussicht gestellte Siegesprämie von 4,56 Mio. Dollar, wobei man wie im Original die Mitstreitern nicht unterschätzen sollte. Für alle Fans eine Zeitüberbrückung, bis Staffel 2 der Serie kommt.

DIE LÜGE (Serienstart: 24. November)

Für Familie Sandell bricht von einem Moment zum anderen eine Welt zusammen: Die 19-jährige Stella wird in einem Vorort von Lund von der Polizei verhaftet, sie steht unter Mordverdacht. Die Eltern - Vater Adam ist Priester, Mutter Ulrika Anwältin - sind völlig sprachlos und können sich die Ereignisse nicht erklären. Natürlich versuchen sie in der Folge, für ihre Tochter da zu sein und sie so gut wie möglich zu unterstützen. Das bedeutet aber nicht nur, das Verbrechen zu lösen, denn im Zuge dessen stößt das Paar auf immer mehr Fragen, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. In der Miniserie "Die Lüge" geht es also auch darum, wie gut man seine Liebsten kennt - und was man ihnen zutrauen würde.

DOI BOY (Filmstart: 24. November)

Der 21-jährige Sorn flüchtet von Myanmar nach Thailand, wo er sich ein besseres Leben erhofft. Doch statt endlich eine Zukunft vor sich zu haben, landet der junge Mann als Tänzer in einer Bar und arbeitet nebenbei als Sexarbeiter. Zudem lebt er als Angehöriger der ethnischen Minderheit der Shan stets in Furcht vor der Polizei. Als dann auch noch die Coronapandemie ausbricht und die Bar geschlossen wird, steht er erneut vor dem Nichts. Als ein Stammkunde mit einem verlockenden Angebot auf ihn zukommt, entschließt er sich trotz eines unguten Gefühls dafür mitzumachen - womit er endgültig in einen Strudel aus Verbrechen und Gewalt gerät.

FAMILY SWITCH (Filmstart: 30. November)

Körpertauschfilme kommen offenbar nie aus der Mode: Was etwa schon Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis in "Freaky Friday" durchstehen mussten, erwartet nun Familie Walker: In "Family Switch" wird nämlich gleich mehrfach der Körper getauscht, wenn Vater und Mutter Walker (Ed Helms, Jennifer Garner) sich so gar nicht in die Welt ihrer Kinder (Brady Noon, Emma Myers) einfühlen können und eines Morgens jeweils im Körper der anderen wachwerden. Innerhalb von 24 Stunden müssen sie dann ihre Probleme lösen, um wieder alles in seinen Ursprungszustand zu bringen. Ganz einfach, oder? Na ja, nicht unbedingt, wenn Beförderung, Vorstellungsgespräch am College, ein bevorstehender Plattenvertrag oder das Vorspielen beim renommierten Fußballteam anstehen...

DISNEY+

AUSTRALIA - DIE SERIE (Serienstart: 26. November)

Monumentalregisseur Baz Luhrman legte 2008 das epochale Kinoepos "Australia" vor. Nun hat der Australier seinen Film in eine Serie transponiert. Hier reist die britische Adelige Sarah Ashley (Nicole Kidman) nach Down Under, um ihren betrügerischen Gatten zur Rede zu stellen und die riesige Rinderfarm "Faraway Downs" zu verkaufen. Allerdings versucht der ruchlose Rinderbaron King Carney (Bryan Brown), sich das Land ganz ohne Bezahlung unter den Nagel zu reißen. So bleibt Lady Sarah nichts anderes übrig, als sich mit eine Viehtreiber zusammenzutun, um ihren Hof zu schützen. Erzählt wird diese Romanze vom indigenen Buben Nullah (Brandon Walters).

CULPRITS (Serienstart: 29. November)

Lange bevor Joe Petrus (Nathan Stewart-Jarrett) das glückliche Familienleben mit seinem Verlobten Jules und den beiden Stiefkinder Frankie und Bud in einer US-Vorstadt genießen konnte, war er als Krimineller erfolgreich. Dass er vor einigen Jahren bei einem großen Coup gemeinsam mit einem Team unter Führung von Dianne Harewood Millionen erbeutete, ahnt seine Familie nicht. Doch die Idylle ist bald perdu als klar wird, dass ein mysteriöser Auftragskiller Jagd auf die einstigen Bandenmitglieder macht. Joe muss in seine Heimat London zurückkehren und versuchen, seine einstigen Kollegen zu finden, will er sich und seine Familie schützen.

SKY

UNSER HOF - MIT CHEYENNE UND NINO (Soap-Start: 22. November)

Weiter geht es mit den Reality-TV-Erlebnissen der Familie Ochsenknecht: Die vierteilige Soap "Unser Hof" begleitet Cheyenne Ochsenknecht dabei, wie sie mit ihrem Partner Nino einen Bauernhof in der Steiermark bewirtschaftet. Die jungen Eltern setzen dabei auf nachhaltige Landwirtschaft, was aber naturgemäß mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Allen voran geht es ihnen um die Nachzucht von Chianina-Rindern, aber auch der Bau des neuen Stalls sorgt bei dem Paar für einige schlaflose Nächte. Aber wenn alles ganz reibungslos liefe, wäre es wohl nicht Reality-TV-tauglich...

AMAZON PRIME VIDEO

BOTTOMS (Filmstart: 21. November)

PJ (Rachel Sennott) und Josie (Ayo Edebiri) sind beste Freundinnen und verknallt in die beiden Cheerleaderinnen Brittany (Kaia Gerber) und Isabel (Havana Rose Liu). Um bei den Angebetenen landen zu können, gründen sie mit ihrer unbedarften Freundin Hazel (Ruby Cruz) und Lehrer Mr. G (Marshawn Lynch) gemeinsam einen Selbstverteidigungsclub nur für Frauen. Doch so leicht wie erhofft ist es nicht, das Lügengebäude auch in die Realität umzusetzen.

CANAL+

FARGO (Serienstart: 22. November)

"Fargo", entstanden aus dem Film der Coen-Brüder, ist mittlerweile eine der legendären Anthologieserien, die sich stets aufmacht, menschliche Abgründe zu erkunden. Nun geht die mehrfach Emmy-gekrönte Serie in Staffel 5. Diese spielt im Minnesota und in North Dakota des Jahres 2019. Im Mittelpunkt steht dabei Hausfrau Dot Lyon (Juno Temple), die nach Jahren der beschaulichen Existenz wieder in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Sheriff Tillman (Jon Hamm) ist ihr dabei auf den Fersen und setzt alles daran, sie zu überführen.

PARAMOUNT+

EINE BILLION DOLLAR (Serienstart: 23. November)

Der junge John Fontanelli lebt in Berlin ein freies aber armseliges Leben als Fahrradkurier - bis er eines Tages erfährt, dass er Erbe eines Vermögens in Höhe von einer Billion Dollar ist. Damit wäre John der reichste Mensch der Welt. Allerdings ist das Erbe an Bedingungen geknüpft, muss der Neo-Billionär doch zuerst eine Prophezeiung erfüllen und die Menschheit vor Klimawandel, Umweltverschmutzung und Finanzkrisen retten. Damit legt er sich mit einigen Mächtigen an, die John unbedingt stoppen wollen.

THRILLER 40 (Doku-Start: 2. Dezember)

Das 1983 erschienene "Thriller" ist ungeachtet der späteren Enthüllungen um Michael Jackson bis heute eines der legendärsten Alben aller Zeiten. Regisseur Nelson George erzählt in seinem Dokumentarfilm nun die Geschichte der bis heute meistverkauften Popplatte nach. Dafür greift er auf Archivmaterial zurück, das bis dato noch nie zu sehen war und führt Interviews mit Musikgrößen wie Usher, Mary J. Blige oder John Landis. Gemeinsam wird ein globales Phänomen nachgezeichnet, das nicht nur Michael Jackson zum Superstar machte, sondern auch die Kulturwelt allgemein beeinflusste.

RTL+

SISI (Serienstart: 1. Dezember)

Sisi sieht sich auch in der 3. Staffel der Erfolgsserie neuen Herausforderungen gegenüber. Sie (Dominique Devenport) schafft es, Kronprinz Rudolf aus der Militärausbildung zu befreien, die Kaiser Franz Joseph (Jannik Schümann) angeordnet hat. Die Habsburger-Kaiserin flieht vom Hof und beginnt ihre Reisen um die Welt, während derer sie neue Freundschaften schließt. Zugleich erschüttern zunehmende Aufstände die alte europäische Ordnung und stellen das junge Kaiserpaar vor eine Zerreißprobe.