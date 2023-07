Netflix-Serie "Sex Education" endet nach 4. Staffel

Mit der vierten Staffel soll die Netflix-Serie "Sex Education" zu Ende gehen, wie der Streaminganbieter am Donnerstag mitteilte. Auch ein Teaser zur neuen Staffel wurde veröffentlicht.

Neue Gesichter für finale "Sex Education"-Staffel

"Otis muss sich als Therapeut neu beweisen, Eric will unbedingt beliebt sein, während Maeve ihre Träume derweil weit entfernt in den USA verfolgt", hieß es in der Ankündigung. Neben Schauspielern wie Asa Butterfield und Ncuti Gatwa hat auch Gillian Anderson ("Akte X") eine prominente Rolle. Die 54-Jährige spielt Otis' Mutter - eine Sexualtherapeutin. Mit der letzten Staffel der Netflix-Serie "Sex Education" sollen auch neue Gesichter hinzukommen, zum Beispiel Dan Levy ("Schitt's Creek") und Thaddea Graham ("Doctor Who").