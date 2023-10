Netflix-Serie "Lupin" geht weiter

Seit zwei Jahren sind vergangen, seitdem die zweite Staffel der erfolgreichen französischen Serie "Lupin" mit Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") ausgestrahlt wurde. Heute, am Donnerstag, den 5. Oktober, startet auf Netflix nun Teil 3. Die Hauptfigur Diop ist untergetaucht und sein Sohn Raoul sowie seine Ex-Partnerin Claire werden sowohl von Paparazzi als auch von der Polizei verfolgt. Für Diop stellt dies eine untragbare Situation dar. Deshalb trifft er die Entscheidung, nach Paris zurückzukehren und gemeinsam mit ihnen Frankreich zu verlassen, um anderswo ein neues Leben zu beginnen.

Doch zuvor plant er noch einen Jahrhundertcoup: In einem Juweliergeschäft am bekannten Place Vendôme in Paris will er die berühmte "Schwarze Perle" von unschätzbarem Wert stehlen - vor den Augen der Polizei. Doch dann läuft nicht alles wie geplant. Denn seine Mutter wurde entführt und ist in Lebensgefahr.