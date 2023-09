Netflix-Serie "Die Kaiserin" für International Emmys nominiert

Hoffnungen auf einen International Emmy können sich die Historienserie "Die Kaiserin" über Österreichs frühere Regentin Elisabeth und drei weitere deutsche Produktionen machen.

"Die Kaiserin": Hoffnung auf International Emmy

Zu den weiteren am Dienstag in New York bekannt gegebenen möglichen Preisträgern zählen "Nazijäger - Reise in die Finsternis" als beste Dokumentation, "Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz" als bestes Kulturprogramm und "Triff... Anne Frank" als bestes Sachprogramm für Kinder.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Für die Verleihung am 20. November in New York sind in 14 Kategorien 56 Produktionen aus 20 Ländern nominiert. Eine österreichische Produktion ist nicht vertreten. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Auszeichnungen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Stellenwert der in Los Angeles vergebenen US-Preise.