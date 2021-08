Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini gewinnen

Die kompakte und schicke Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini eröffnet die ganze Welt der hochwertigen Espresso-Kaffees. VIENNA.at verlost ein limitiertes Exemplar und 3 Schleifen der sommerlichen Nespresso BARISTA CREATIONS for Ice.

NESPRESSO präsentiert exklusive sommerliche Accessoires gemeinsam mit Chiara Ferragni.

Limitiert und exklusiv: Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini

Als besonderes Highlight launcht Nespresso diesen Sommer eine einzigartige Accessoires-Kollektion mit der weltberühmten italienischen Unternehmerin Chiara Ferragni. Im Rahmen der Partnerschaft wurden einige der beliebtesten Nespresso Maschinen und Accessoires mit dem ikonischen Stil von Chiara Ferragni neu gestaltet. Fans können sich also auf einen Einsatz von kräftigen Farben und lebendigem Design freuen.

„Als Italienerin bin ich eine große Kaffeetrinkerin und seit langem ein Fan von Nespresso. Nespresso repräsentiert mit seinem praktischen und intelligenten Ansatz für hochwertigen Kaffee eine moderne Lebensweise. Deshalb bin ich so begeistert, an dieser Kollektion zu arbeiten, die voller Spaß und luxuriösem Design ist. Als ich die Marke zum ersten Mal traf, stellte sie mir viele Initiativen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Recycling vor, zu denen ich in naher Zukunft unbedingt beitragen möchte“, so Chiara Ferragni über die Zusammenarbeit mit Nespresso.

NESPRESSO BARISTA CREATIONS

Der Sommer ist zurück und damit auch NESPRESSO BARISTA CREATIONS For Ice. Heuer können sich alle Eiskaffee-Liebhaber nicht nur auf erfrischende Kaffeesorten freuen, sondern auch auf eine exklusive und sommerlich gestaltete Kollektion, die von der italienischen Unternehmerin Chiara Ferragni kuratiert wurde.



05. Juli 2021 – Mit den steigenden Temperaturen ist auch der Eiskaffee auf dem Vormarsch: 37 % der Unter-30-Jährigen konsumieren mehr als 3 Mal pro Woche Eiskaffee. Diese jüngeren Kaffeegenießer trinken ihren Kaffee nicht nur kalt, sondern sind auch stets auf der Suche nach exotischen Geschmacksrichtungen. Vor diesem Hintergrund wird BARISTA CREATIONS For Ice in diesem Sommer die Eiskaffee-Fans neben den bewährten saisonalen Sorten auch mit einem neuen Kokosnuss-Geschmack begeistern. Die Röst- und Mahlparameter für jeden Blend wurden so konzipiert, dass der Geschmack und die Aromen des Kaffees durch die direkte Zubereitung auf Eiswürfeln optimal zur Geltung kommen, ohne den Kaffee zur verwässern.

„Unsere Nespresso BARISTA CREATIONS For Ice Varietäten haben in der Iced Coffee Szene bereits Kult-Faktor erlangt, unsere Fans freuen sich jedes Jahr darauf, dass wir mit den saisonalen Sonderröstungen für Abkühlung an heißen Sommertagen sorgen. Eine absolute Innovation ist die neue Limited Edition Coconut Flavour Over Ice, dieser einzigartige Arabica-Blend eignet sich mit seiner Kombination aus exotischem Kokosnuss-Geschmack in Verbindung mit Noten von geröstetem Karamell und Vanille, ideal für erfrischende Cocktails“, so Michael Ilsanker, Coffee Ambassador von Nespresso Österreich.

Mitmachen und gewinnen!

Zu gewinnen gibt es eine Essenza Mini gestaltet von Nespresse x Chiara Ferragni sowie 3 Schleifen der sommerlichen Nespresso BARISTA CREATIONS for Ice für Original Line.