NEOS wollen Wiens Schulen auf Vordermann bringen

Die NEOS wollen Wiens Schulsystem auf Vordermann bringen. Am Beispiel von London würde man sehen, dass autonome Schulen bessere Ergebnisse erzielen als solche, die sehr vom System abhängig sind.

Einen solchen werden sie mittels Antrag im Gemeinderat fordern, kündigten der designierte NEOS-Klubchef Christoph Wiederkehr und die Bildungssprecherin der Partei, Bettina Emmerling, in einer Pressekonferenz an. Sie kritisierten, dass vor allem in der Pflichtschule die Bildungsstandards sehr niedrig seien. In Deutsch etwa würden sie in der Neuen Mittelschule (NMS) von 61 Prozent nicht erreicht. Bundesweit liege der Schnitt bei 33 Prozent. In der AHS in Wien betrage er überhaupt nur 6 Prozent.