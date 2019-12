NEOS: Wiener haben zu wenig Geld für gutes Leben in der Stadt

In Wien liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen bei 23.000 Euro. Damit befindet sich die Hauptstadt an letzter Stelle im Österreichvergleich.

„Neun Jahre rot-grüne Wirtschaftspolitik – und Wien ist vom Spitzenreiter zum Schlusslicht unter den neun Bundesländern geworden“ - so die Reaktion von NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr auf die neuen Zahlen der Statistik Austria. Laut dieser liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Wiener pro Jahr bei 23.000 Euro. Unter den neun Bundesländern liegt Wien damit am letzten Platz. Der Österreich-Schnitt liegt bei 24.300 Euro. Die Liste wird mit 25.600 Euro von den Vorarlbergern angeführt.

NEOS: Wienern bleibt zu wenig Geld in den Taschen



„Wir sehen, dass den Wienerinnen und Wienern immer weniger Geld im Börsl bleibt und Wien in der wirtschaftlichen Entwicklung den Anschluss verliert. Trotz hoher Steuern und Gebühren in der Stadt müssen wir auch immer öfter für wesentliche Lebensbereiche doppelt zahlen, weil etwa bei der Bildung und bei der Gesundheit das öffentliche Angebot immer schlechter wird. Für viele Familien fehlt es daher mittlerweile an allen Ecken und Enden. Ganz zu schweigen davon, dass es vielen nicht mehr möglich ist, sich beispielsweise für die Pension etwas anzusparen“, sagt Wiederkehr.