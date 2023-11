NEOS vermissen Zukunftsorientierung bei Budget

Um finanziellen Spielraum zu schaffen, plädieren die NEOS für eine Reihe von Reformen.

Den NEOS ist das Budget fürs kommende Jahr zu wenig in die Zukunft gerichtet. So sei etwa mehr als ein Drittel der Steuereinnahmen fix für Pensionen und Zinsen verplant, kritisierte der pinke Wirtschaftssprecher Gerald Loacker bei einem Pressegespräch am Mittwoch.