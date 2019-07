NEOS "stehen auf Wien": Neue Sommerkampagne gestartet

In den kommenden Wochen wollen die Wiener NEOS die Themen Korruption, Bildung, Klimaschutz und Gesundheit in den Fokus rücken.

"Weil ich auf Wien steh" lautet der Slogan der Wiener NEOS in diesem Sommer. Die pinke Stadtpartei hat am Dienstag ihre neue Sommerkampagne präsentiert.

"Weil ich auf Wien steh": Neue Sommerkampagne der NEOS

Dabei handelt es sich um jene thematischen Schwerpunkte, die die Partei in den kommenden Wochen und Monaten in den Fokus rücken will, kündigte Landessprecher und Klubobmann Christoph Wiederkehr an. Er ist auch auf allen Sujets zu sehen.