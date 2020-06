NEOS starten Initiative gegen Diskriminierung Homosexueller

Aktives Vorgehen gegen Diskriminierung: Die NEOS haben am Montag ihre Schwerpunkte für den Pride Month vorgestellt. Inhalt ist unter anderem eine Petition zur diskriminierungsfreien Blutspende.

NEOS kämpfen "für eine offene Gesellschaft"

Besonders schlimm sei es in machen osteuropäischen Staaten. Shetty sprach von einem "Backlash" etwa in Polen, wo man sich damit rühme, dass ein Drittel des Staatsgebietes LGBTIQ+-frei sei. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan würden Schwulen und Lesben die Schuld an Corona gebe. "Das Internet ist voll mit Verschwörungstheorien", so Shetty.