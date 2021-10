NEOS schwebt Löschverbot für Handy-Daten von Politikern vor

Ein Löschverbot für Handy-Daten von Amtsträgern der Republik wird vom Forum Informationsfreiheit und den NEOS gefordert. Anlass dazu geben Ermittlungen gegen Amtsträger bzw. Spitzenpolitiker.

Accounts von Schmid und ÖVP-Mitarbeitern gelöscht

Effektives Informationsfreiheits-Gesetz gefordert

Es sei Gebot der Stunde, ein effektives Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen, das den Namen auch verdiene, so FOI am Dienstag. "Es gilt nicht nur, Amtsmissbrauch und Korruption in Zukunft zu verhindern, sondern auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwaltung zurückzugewinnen. Das geht nur mit echter Transparenz und echter öffentlicher Kontrolle", so FOI-Vorstand Mathias Huter in einer Aussendung. Ein neues Dokumentationsgesetz solle zudem Amtsträgern der Republik zur Nutzung beruflicher Kommunikationsgeräte verpflichten und das Löschen von Nachrichten auf offiziellen Geräten und Kanälen unter Strafe stellen. Ein Transparenzgesetz wie das Informationsfreiheitsgesetz könne keine Nachvollziehbarkeit sicherstellen, wenn Amtsträger ihre Kommunikation über private Handys und Email-Konten führen dürfen, und Daten einfach ohne Konsequenzen vernichten können. "Vor allem Messenger-Apps oder Software mit 'Auto-Burn'-Funktion, wie sie zuletzt in Ministerien angeschafft oder angedacht worden sein sollen, seien daher ein absolutes No-Go im Verwaltungsbereich. Auch das Löschen beruflicher Terminkalender dürfe es in Zukunft nicht mehr geben", so FOI-Vorstand Mathias Huter.