NEOS schmiedeten erste Wahlkampf-Pläne für Wien-Wahl 2020

Bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr wollen die NEOS mit dem Thema Gesundheit punkten. Sogenannte "gesunde Grätzl" und der Ausbau der Primärversorgung sind geplant.

Nicht nur die SPÖ hat sich zuletzt zu einer Tagung getroffen, auch die Wiener NEOS hielten am Wochenende eine Klausur ab. Da wie dort stand bereits der Wahlkampf für den 2020 angesetzten Urnengang in Wien am Tapet. Einen Schwerpunkt wollen die Pinken dem Thema Gesundheit widmen.