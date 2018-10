NEOS: Privatkliniken sollten mehr auf Versicherte schauen

Zum Unmut von NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker soll eine Schönheitsklinik Geld aus dem Privatkrankenanstaltenfinazierungsfonds (PRIKRAF) bekommen.

Schönheitschirurgie nicht versorgungswirksam

“Privatkrankenanstalten leisten dort einen wichtigen Beitrag zur medizinische Versorgung, wo der Patient sonst in einem öffentlichen Spital behandelt worden wäre”, so NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. Diese Tatsache gelte aber in der Währinger Privatklinik VIMC nicht. Denn: “Dieses auf kosmetische Behandlungen, also auf Schönheitschirurgie, ausgerichtete Haus ist ja für die Versicherten nicht versorgungswirksam”, sagt Loacker. Die Privatklinik wirbt unter anderem damit, dass das Personal 15 Sprachen spreche.