NEOS pochen auf einfache Eintragung des dritten Geschlechts

Die NEOS fordern erneut die Abschaffung des Kickl-Erlasses, das die Eintragung des dritten Geschlechts in Urkunden und im Personenregister erschwert.

Die NEOS haben machen weiter Druck gegen einen Erlass von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der die Eintragung des Dritten Geschlechts im Personenstandsregister und in Urkunden erschwert. Via Entschließungsantrag wird neuerlich dessen Abschaffung gefordert. Das Rechtskomitee Lambda zeigte unterdessen u.a. Kickl und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches an.