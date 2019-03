NEOS: ORF soll Vertreter aus Bevölkerung per Los-Entscheid bekommen

Um den politischen Einfluss auf die ORF-Gremien zu minimieren, fordern die NEOS Vertreter aus der Bevölkerung. Diese sollen per Los-Entscheid ausgewählt werden.

Die NEOS fordern eine Entpolitisierung des ORF und wollen dazu Vertreter der Bevölkerung per Los-Entscheid in die Gremien des Senders schicken. Neben diesen Freiwilligen sollen in der “Eigentümerversammlung” des Senders laut dem der APA vorliegenden Konzept der NEOS auch Vertreter von Institutionen der Zivilgesellschaft und Parteien sitzen. Letztere aber in der Minderheit.