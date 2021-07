NEOS nicht erfreut über Justiz-Vergleich von Kurz

Ein Vergleich von Sebastian Kurz in einem Interview mit "vol.at" sorgt für Kritik. Kurz hatte die Justiz und Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche gegenübergestellt. Die NEOS sind darüber nicht erfreut.

In dem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Video-Interview erklärte Kurz zum Thema der politischen Angriffe auf Staatsanwaltschaften, er habe "nie pauschal die Justiz kritisiert". "Aber ich glaube, es muss schon möglich sein, dass die Arbeit von Einzelpersonen kritisch hinterfragt werden darf", sagte er.

Kurz spricht katholische Kirche an

"Es gab eine Institution, die ist früher niemals hinterfragt worden - das ist die katholische Kirche", so der Kanzler weiter. "Als es Missbrauchsfälle gegeben hat, haben einige sogar versucht, das zu vertuschen - und das war am Anfang nicht gern gesehen, wenn es öffentlich Kritik an der Kirche gab. Ich glaube, dass das der Kirche nicht gut getan hat. Ich glaube, keine Institution sollte sakrosankt sein", betonte Kurz. "Und jeder sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen können. Aber wenn sich jemand etwas zuschulden kommen lasst, dann ist es auch legitim, das anzusprechen."