NEOS kritisieren Vorgehen bei Vereinbarung zu Kindergärten

Bund und Länder müssen 2022 eine neue Vereinbarung zu den Kindergärten verhandeln. Dem Bildungsministerium legen jedoch keinerlei Daten über erreichte Ziele oder Best Practice vor, kritisieren die NEOS.

Der Bund muss heuer mit den Ländern eine neue 15a-Vereinbarung zu den Kindergärten verhandeln. Für die sind zwar grundsätzlich die Länder zuständig, der Bund schießt aber für Ausbau der Betreuungsangebote und Sprachförderung Mittel zu. Die NEOS fürchten nun einen "Nebelritt" bei den Verhandlungen für die Jahre 2022 bis 2026. Im Bildungsministerium lägen nämlich offensichtlich keine Daten darüber vor, inwieweit die in der aktuellen Vereinbarung fixierten Ziele erreicht wurden.

Bildungsministerium liegen "offenbar keinerlei Daten" vor

Hintergrund der pessimistischen Einschätzung ist die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Pinken, aus der Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre schließt, dass im Bildungsministerium "offenbar keinerlei Daten über erreichte Zwischenziele, Best Practice oder erkannten Verbesserungsbedarf vorliegen".

NEOS kritisieren Vorgehen bei Kindergarten-Vereinbarung

Ob die fast 143 Mio. Euro Zuschuss pro Kindergartenjahr zwischen 2018 und 2022 ausreichen und welche Ziele damit konkret verfolgt werden sollen, sei damit unklar. "Es wurden keine Zwischenziele definiert und ob die Ziele überhaupt erreicht wurden, wird erst Ende 2022 evaluiert. Dann ist aber die neue Vereinbarung für 2022-2026 bereits unter Dach und Fach", kritisiert Künsberg Sarre gegenüber der APA. Auch sei weder bekannt, wieso Fördermittel nicht vollständig abgerufen wurden, noch was mit den abgerufenen Geldern eigentlich gemacht wurde. "Wenn ein privates Unternehmen so im Blindflug agieren würde, wäre es bald vom Markt."

Bildungsministerium betont es habe einen "angemessenen Einblick"

Das Bildungsministerium betont unterdessen in der Anfragebeantwortung, einen "angemessenen Einblick" in die Verwendung der Zweckzuschüsse zu haben, auch wenn die finale Abrechnung erst Ende 2022 stattfinden muss: "Durch die Einsichtnahme in die Abrechnungen und die unangekündigten Hospitationen kann der Einsatz der budgetären Mittel finanztechnisch und qualitativ nachvollzogen werden." Bei anderen Punkten - etwa der geplanten Steigerung der Betreuungsquoten der unter-Dreijährigen - heißt es indes nur: "Die Angaben zum Zielzustand lagen zum Zeitpunkt der Anfragestellung noch nicht vor."