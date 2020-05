NEOS kritisieren Postenschacher bei Austro-Control

Die NEOS haben die Regierung scharf kritisiert. Sie werfen der Regierung vor, bei der Neubesetzung des Austro-Control Postenschacher zu betreiben.

Mit scharfer Kritik hat NEOS-Verkehrssprecher Johannes Margreiter auf die Neubesetzung des Austro-Control-Aufsichtsrats durch Bundesministerin Leonore Gewessler reagiert. "Kommt Macht, kommt Postenschacher. Die Grünen führen jene üble Tradition offenbar fort", so Margreiter am Montag in einer Aussendung.