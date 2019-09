NEOS kritisieren Kickl als "blaue Geldschleuder"

Der Ex-Innenminister Herbert Kickl stockte sein Personal in eineinhalb Jahren von 18 auf 37 Kabinettsmitarbeiter auf.

Kickl hat Mitarbeiterstab als Innenminister verdoppelt

Sechs Millionen Euro für Kickls Personal im Innenministerium

Kickl weist Kritik zurück

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) weist Kritik an der Größe seines Ministerbüros zurück. Wer neu ins Amt komme, müsse sein Team sukzessive aufbauen. "Was die Zahl der Mitarbeiter im meinem Kabinett betrifft, brauche ich mir nichts vorwerfen zu lassen. Wir haben in kurzer Zeit unglaublich viel bewegt und reformiert", betont Kickl auf Facebook.

Dass Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) mit weniger Mitarbeitern ausgekommen ist als er, ist für Kickl nicht verwunderlich: "Das Innenministerium hat mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es umfasst mehr als 40 Abteilungen plus Bundeskriminalamt, plus Cobra, plus BFA, plus BVT etc. Das Staatssekretariat hatte nur drei Bereiche zu verantworten."