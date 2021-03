NEOS-Forderung: Oberstaatsanwaltschaft Wien soll Aufsicht über Ibiza-Causa abgeben

Die NEOS haben am Dienstag gefordert, dass der OStA Wien die Aufsicht über den Ibiza-Komplex entzogen wird. NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper forderte zudem neuerlich die Suspendierung des Oberstaatsanwaltes.

Krisper will Oberstaatsanwalt in dieser Rolle abgezogen sehen

"Auch hier gilt die Forderung, dass er in dieser Rolle abgezogen wird", so Krisper. Anschließend müsse geprüft werden, was womöglich nicht in die Akten an den U-Ausschuss gekommen ist, was relevant sein könnte. Die ÖVP sei in den vergangenen Jahren "sehr erfolgreich" gewesen, auf die Justiz einzuwirken, so Krisper. Und dabei sei Fuchs Teil des "türkisen Systems Pilnacek" (suspendierter Sektionschef Christian, Anm.) gewesen.