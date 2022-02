Die NEOS forderten vor dem Öffnugnsgipfel der Bundesregierung am Mittwoch weitere Öffnungsschritte in den Schulen.

Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre will ab sofort "wieder so gut es geht normalen Schulbetrieb ermöglichen. Es ist höchste Zeit, denn die Kinder und Jugendlichen haben unter der Pandemie besonders gelitten. Das ständige Auf- und Zusperren der Schulen und die vielen verschiedenen Einschränkungen sind eine große Belastung für viele Kinder und Jugendliche."

NEOS fordern Rückkehr zur Schul-Normalität

Konkret sollen sämtliche Projekte an den Schulen und Schulveranstaltungen ab sofort wieder erlaubt werden, um etwa Schikurse, Sprachreisen und Sportwochen durchführen zu können. "Das gemeinsame Erleben solcher Angebote ist gerade jetzt wichtiger denn je," so Künsberg Sarre.

NEOS wollen Quarantäneregeln und Maskenpflicht lockern

Auch Quarantäneregelung und Maskenpflicht will die pinke Bildungssprecherin lockern. "Die Maskenpflicht muss ab sofort für alle Schulstufen fallen. Bei positiven Fällen soll auch nicht mehr die gesamte Klasse nach Hause geschickt werden, sondern nur jene Kinder, die auch tatsächlich positiv getestet werden." Das werde in anderen Ländern wie den Skandinavischen längst so gehandhabt und würde auch in Österreich eine Erleichterung bringen, so Künsberg Sarre.