NEOS: "Echte Wirtschaftspolitik findet nicht statt"

Die NEOS sind unzufrieden mit der momentanen Wirtschaftspolitik. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte ein Antragspaket für das morgige Plenum an.

Die NEOS haben am Dienstag ein Antragspaket für einen unternehmerischen Neustart im morgigen Plenum angekündigt. Jetzt sei der Zeitpunkt zur Sachpolitik zurückzukehren, betonte Klubobfrau Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz vor der Klubklausur. Die Pinken seien es leid, dass das Land in den Fesseln der Krise der ÖVP gefangen sei, so Meinl-Reisinger.